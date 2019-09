Längere Staus auf der A8 zwischen Karlsruhe und Pforzheim

Anzeige

Unfall mit großer Auswirkung: Ein umgestürzter Kleintransporter hat am Freitagmittag für kilometerlange Staus auf der Autobahn 8 zwischen Karlsruhe-Wolfartsweier und Pforzheim gesorgt.

Die Polizei bestätigte, dass sich der Verkehr bereits um kurz vor 12 Uhr auf mehr als vier Kilometer staute. Eine Person soll sich verletzt habe. Wie schwer, ist noch nicht bekannt.

Nach Information von Augenzeugen stießen zunächst in Fahrtrichtung Stuttgart zwei andere Autos zusammen. Eines wurde dabei gegen einen Lastwagen gedrängt, dieser prallte dann auf den Kleintransporter. Der stürzte danach in einen Graben.

Zu stark beschleunigt

Die Polizei bestätigte den geschilderten Unfallhergang. Ursache sei demnach gewesen, dass ein auf der linken Spur fahrender Wagen zu stark beschleunigt habe. Er sei auf der nassen Fahrbahn dann ins Schleudern geraten und habe in der Folge einen daneben fahrenden Wagen gerammt. Das gerammte Fahrzeug schleuderte daraufhin gegen den Lkw, der dann in der Böschung landete.

Zwei dahinter fahrende Fahrzeuge gerieten beim Bremsen ebenfalls ins Schleudern, eines von ihnen kam im Grünstreifen zum Stehen.

Ein Fahrstreifen gesperrt

Am frühen Nachmittag ging die Polizei von vier durch den Unfall leicht verletzten Personen aus. Ein Fahrstreifen an der Unfallstelle wurde gesperrt.

Durch den Unfall kommt es am Freitagnachmittag noch immer zu großen Staus in Fahrtrichtung Stuttgart. Der Verkehr staut sich bereits in Richtung Dreieck Karlsruhe zurück. In der Gegenrichtung stockt der Verkehr ebenfalls.

BNN