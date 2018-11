Aktueller #Brand am Heizkraftwerk West (Sonnenbad) in der Karlsuher #Hosellstraße. Der Rauch zieht in Richtung Mühlburg. Nahe Anwohner sollten Fenster und Türen sicherheitshalber geschlossen halten. Bislang keine Verletzten.

Eure #Polizei #Karlsruhe

— Polizei Karlsruhe (@Polizei_KA) November 13, 2018