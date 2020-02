Landesanstalt für Umwelt in Karlsruhe geht von weiter steigenden Temperaturen aus

Anzeige

Die Zukunft wird heißer. Überall. Auch in Baden-Württemberg lieferte das Jahr 2018 nur einen kleinen Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Mit einer Jahresmitteltemperatur von 10,4 Grad – die höchste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen –, mit knapp 40 Prozent weniger Niederschlag in der Vegetationszeit und etwa viermal so vielen „Heißen Tagen“ mit Temperaturen über 30 Grad, war 2018 ein Jahr der Extreme.

Aber auch wenn das vergangene Jahr 2019 mit 17 „Heißen Tagen“ nicht ganz so warm war, so lässt die Auswertung der Klimadaten über eine längere Zeit hinweg doch keine Abkühlung erwarten. Im Gegenteil. Die Jahresmitteltemperatur wird nach den Schätzungen der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) bis 2100 um bis zu 4,5 Grad Celsius ansteigen. Die sogenannten „Heißen Tage“ wird es häufiger geben und während die Winter im Land deutlich feuchter werden, herrscht im Sommer Trockenheit.

500 Mitarbeiter prüfen und messen

Messdaten, Zahlen und Analysen sind das tägliche Brot der in Karlsruhe ansässigen LUBW. Im Auftrag des Landes erhebt sie aber nicht nur Wetter- und Klimadaten, sondern schaut auf alles, was die Lebensqualität der Menschen im Land beeinflusst. Wasser, Luft, Boden, Lärm, Vegetation – in sämtliche Bereiche stecken die rund 500 Mitarbeiter das ganze Jahr über ihre Messrüssel und -geräte. Wozu das alles? „Diese Daten sind das tägliche Werkzeug von Kommunen und Regierungspräsidien, sie sind der Landesregierung eine wichtige Entscheidungshilfe und sie sind auch für Privatpersonen, etwa beim Thema Hochwasserlage, sehr hilfreich“, sagte Eva Bell, die Präsidentin des LUBW, bei der Vorstellung des Jahresberichts 2019.

Dabei gab sie auch einen Ausblick auf die künftige Arbeit. Dazu gehören die Errichtung eines Kompetenzzentrums für Klima und die Erstellung des Masterplans Wasserversorgung, der Aufschluss darüber geben soll, wie die Versorgung mit dem kostbaren Nass in den nahenden heißen Zeiten gewährleistet werden kann.

Erkenntnisse sollen verständlicher gemacht werden

Erstmals präsentierte sich der LUBW-Jahresbericht in neuer Form. Statt auf graue Zahlenmonster setzt die Einrichtung Akzente, die von den Schwerpunkten der Arbeit berichten. „Es ist uns ein persönliches Anliegen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse verständlicher zu erklären und bessere Einblicke in unsere Arbeit zu geben“, erklärte Eva Bell. Mit mehr Transparenz und größerer Bürgernähe wolle man überzeugen und mehr Vertrauen gewinnen. Denn in Zeiten von Fake News und wachsendem Populismus werde selbst die Arbeit solcher eher im Hintergrund arbeitenden Institutionen angezweifelt und harsch kritisiert.

„Die Aggressionen und das Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen nehmen zu“, hat die Chefin der Behörde selbst festgestellt. Vor allem beim Thema Luftqualität lagen im vergangenen Jahr die Nerven blank. Nach der zunehmenden Kritik an den Messverfahren war 2019 der negative Höhepunkt erreicht. „Der Brandanschlag auf unsere Messstation am Stuttgarter Neckartor hat uns ganz deutlich gemacht, dass wir etwas tun müssen“, so die Präsidentin.

LUBW warnt auch vor Lärm, Phosphat und hat Insekten im Blick

Themen, die alle betreffen, wie die Phosphatbelastung von Seen, der Klimawandel oder auch das Insektenmonitoring sind deshalb im Bericht besonders hervorgehoben. Aber auch die Lärmbelastung in Kindertagesstätten wurde untersucht. Das Ergebnis: Rund 60 Prozent der Räume erfüllen nicht die EU-Anforderungen für Arbeitsstätten.