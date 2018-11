Landratsamt baut in Karlsruhe neu

Anzeige

Dem Abriss und Neubau des Landratsamt-Hochhauses in der Karlsruher Stadtmitte steht nichts mehr im Wege: Der Kreistag hat den Plänen der Kreisverwaltung am Donnerstag in Marxzell zugestimmt. Demnach soll zunächst der Langbau des Gebäudeensembles abgerissen und durch einen neuen Gebäudekomplex aus Langbau und einem circa 30 Meter nach hinten versetzen Hochhaus ersetzt werden.

Bevor das bestehende Hochhaus in einem zweiten Bauabschnitt abgetragen wird, stünden zumindest kurzfristig zwei rund 70 Meter hohe „Türme“ auf dem Grundstück entlang der Karlsruher Kriegsstraße. Das denkmalgeschützte Hochhaus sollte zunächst erhalten werden. Eine Sanierung aber hätte den Denkmalschutz erlöschen lassen.

Wettbewerb 2019

Somit sind Abriss und Neubau die wirtschaftlichere Variante. Wie Landrat Christoph Schnaudigel ankündigte, möchte die Stadt Karlsruhe auch ein benachbartes Grundstück in die städtebauliche Entwicklung mit einbeziehen. Deswegen planen Kreisverwaltung und Stadtverwaltung 2019 einen städtebaulichen Wettbewerb, im Anschluss daran soll noch ein Architektenwettbewerb folgen.

Laut einer Potenzialstudie, mit der der Landkreis das Büro Vollack archiTec beauftragt hatte, belaufen sich die Kosten für das Vorhaben auf rund 100 Millionen Euro. Landrat Schnaudigel stellte aber klar, ob es bei dieser Zahl bleibe, hänge davon ab, ob tatsächlich in der dargestellten Größenordnung gebaut würde. Außerdem schlage sein Herz dafür, die Neubauten selbst und nicht über einen Investor zu finanzieren. Die Fraktionen stimmten dem Beschlussvorschlag geschlossen zu.

Allgemeine Zustimmung

Sven Weigt (CDU) sagte, die gefundene Lösung sei für den ein oder anderen nicht die beste, aber sie sei eine eindeutige Lösung. Seine Fraktion freue sich auf die große Herausforderung und darauf, attraktive Arbeitsplätze zu schaffen. Johannes Arnold (Freie Wähler) vertrat die Meinung, dass der Landkreis mit dem Neubau ein neues Denkmal in der Stadtmitte errichten könnte. Außerdem böten die geplanten zusätzlichen Flächen die Möglichkeit, einzelne Standorte des Landratsamtes wieder zusammenzuführen. „Auch wenn das momentan nicht geplant ist – das muss im Auge behalten werden“, sagte Arnold.

Standorte vereint

Ähnlich sah es Markus Rupp (SPD): Auch seine Fraktion begrüße ein Haus, in dem zumindest die einzelnen Standorte des Landratsamtes perspektivisch wieder vereint werden könnten. Dass der Landrat darauf hingewiesen hatte, dass die Kosten für das Projekt auch noch steigen können, hielt er für richtig: „Wir wissen nicht, wie sich die Konjunktur oder die Zinsen entwickeln“, sagte er und bescheinigte der Verwaltung, im Umgang mit dem Thema Denkmalschutz durchaus Sensibilität gezeigt zu haben.

Christine Geiger (Grüne) wünschte sich, dass beim Neubau auf Nachhaltigkeit geachtet wird. Dass das bestehende Hochhaus gerade einmal 55 Jahre alt sei, aber nicht mehr saniert werden könne, sei eine große Verschwendung von Ressourcen.

Jürgen Wacker (FDP) zeigte sich zuversichtlich, dass das Projekt nicht wie der biblische Turmbau zu Babel Ende, sondern ein „wunderbarer Turmbau zu Baden“ werde. Er plädierte dafür, Handwerksbetriebe aus der Region zu beauftragen, die sich mit dem Projekt identifizieren können.

Jürgen Creutzmann (Die Linke) wünschte sich für die geplante Wohnbebauung, die in einem dritten Bauabschnitt und durch einen Investor erfolgen soll, dass 50 Prozent als Sozialwohnungen gebaut werden. In dieser Hinsicht Vorgaben zu machen, das sei dann Sache der Stadt, meinte der Landrat.

von Laura Schüssler

KOMMENTAR

Die Überlegungen der Kreisverwaltung für den Neubau ihres Domizils in der Karlsruher Innenstadt überzeugen. Die stadtbildprägende Silhouette wird per Hochhaus-Neubau erhalten, das Gesamtareal vernünftig genutzt. Der Landkreis braucht für seine Mitarbeiter keine Zwischenunterkunft, es soll Wettbewerbe für den Komplex und die Gebäude geben – und die gesamte Unternehmung erscheint mit Kosten von 100 Millionen Euro durchaus im Rahmen. Notwendig ist die Maßnahme ohnehin. Kein Wunder also, dass der Kreistag nach kurzer Debatte das Projekt aufs Gleis hob. Gleichwohl steckt der Teufel wie stets im Detail. Es geht nicht um die Problematik Kostensteigerungen, denn der Landkreis Karlsruhe kann mit dem Klinikprojekt Bretten oder dem Bildungszentrum Ettlingen darauf verweisen, im Kostenrahmen geblieben zu sein.

Die Frage ist, was steht am Ende der Wettbwerbe? Schon jetzt hat Landrat Schnaudigel von einem denkbaren Kostenband von 90 bis 120 Millionen gesprochen. Planungsabhängig. Bauliche und finanzielle Unwägbarkeiten vorbehalten.

Verwaltung und Kreistag sind optimistisch für das Gesamtprojekt. Das ist ok. Auch wenn man vermerkt, dass sich ein einst modernes Hochhaus nach knapp 60 Jahren schon überlebt hat. Für das Neubauprojekt spricht die aktuell günstige Finanzlage – niedrige Zinsen, hohe Steuereinnahmen der Gemeinden, Schuldenabbau des Kreises. Bei höheren Zinsen oder flauer Konjunktur hätte man anders denken müssen. Der Zeitpunkt für die Entscheidung ist günstig, auch wenn deren wahre Kosten noch nicht klar sind.

von Matthias Kuld