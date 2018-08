Anzeige

Auf der A5 bei Karlsruhe direkt an der Überleitung zur A8 in Richtung Stuttgart (Autobahndreieck Karlsruhe, aus Richtung Frankfurt kommend) hat ein Lastwagen Klärschlamm verloren. Zwei Fahrspuren seien betroffen, teilt die Polizei in einer Eilmeldung mit.

