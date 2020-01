Learntec – programmieren auf die spielerische Art

Anzeige

So können (Grund-)Schüler heute bereits lernen: Da wird ein Kunststoffplättchen mit Richtungspfeil an ein anderes gelegt – und dann per Knopf das Kommando für die Kontrolle gegeben. Schon fährt ein Roboter Landschaften ab, vom Gebirge als Startpunkt bis hin zur Südseeinsel. Genau so hatte es der Lehrer gewollt. Da sieht der Nachwuchs schnell, ob er beim Programmieren einen Fehler gemacht hat.

Unternehmen, die mit digitaler Bildung Geld verdienen wollen, haben derzeit beste Chancen: Im Mai vergangenen Jahres trat der sogenannte Digitalpakt Schule der Bundesregierung und der Länder in Kraft. Innerhalb von fünf Jahren werden fünf Milliarden Euro für eine digitale Infrastruktur vergeben.

Ein Ausstellerplus von 24 Prozent auf der Learntec

Das wirkt sich auch auf die Kalsruher Messe Learntec aus, auf der bis zum Donnerstag 411 Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren – ein Plus von 24 Prozent.

„Jetzt ist es endlich soweit, dass wir unsere Schulen ordentlich ausstatten können“, sagt Anita Stangl vom Verein „Bündnis für Bildung“. Deutschland hinke da mächtig hinterher. Das Bündnis will mit Leitfäden und Checklisten dafür sorgen, dass Schulen Hilfestellungen bekommen.

Einfach wird diese Aufholjagd nicht, schon allein deshalb, weil an vielen Schulen ein WLAN-Netz fehlt. Handwerker, die sich um die Anschlussarbeiten kümmern könnten, sind bekanntlich sehr gut ausgelastet. Auch der Mangel an IT-Fachleuten ist ein Bremsklotz für Unternehmen, die sich auf dem digitalen Bildungssektor tummeln.

Stanzmaschine aus Fischertechnik

Die Rednet AG (Mainz) habe, den Trend ahnend, schon vor zwei Jahren massiv Personal aufgebaut, sagt Anne Dederer. „Das ist ein Riesen-Wachstumsfaktor für uns“, geht sie auf den Digitalpakt ein. An ihrem Learntec-Stand fahren beispielsweise Roboter selbstständig einer vorgegebenen Straße nach.

Eine Stanzmaschine im Miniaturformat – gebaut aus Fischertechnik und ebenfalls computergesteuert – steht am Stand von Conrad Electronics (Hirschau). So wolle man algorithmisches Denken bei Schülern rüberbringen, sagt Mitarbeiter Sergej Stoetzer. Auch etliche 3-D-Drucker hat der Elektronik-Versandhändler in die Karlsruher Messehallen mitgebracht. Schüler können mit ihnen zum Beispiel Kunststoffteile liegend und alternativ stehend drucken – und bei einem Reißtest probieren, was besser hält. So kann moderner Physikunterricht aussehen, sagt Stoetzer.

Texas Instruments als Erstaussteller

Die Deutschlands-Tochter von Texas Instruments ist Erstaussteller auf der Learntec – mehrere Schülergenerationen kennen die Taschenrechner dieses Herstellers. Doch der schickt mittlerweile auch Roboter in die Schulen und liefert seine Software für Windows- und Mac-Rechner.

Jeder Schüler kennt die Westermann-Gruppe (Braunschweig). Bücher verlegt diese noch immer reichlich, beliefert inzwischen aber auch „alle großen Banken und Sparkassen“, wie Jens Kreye sagt. Mit Bosch sei man derzeit im Gespräch. Die Unternehmen könnten mit Westermann-Software ihre Auszubildenden auf moderne Art unterrichten – mit Lernvideos und interaktiven Tests statt per klassischen Bildern und Ankreuzaufgaben.

alfaview mit Hilfen für Menschen mit Handicap

Die Karlsruher alfaview GmbH setzt ebenfalls auf die Learntec: Dort stellt sie zum ersten Mal ihren virtuellen Klassenraum mit Live-Protokollierung vor. „Menschen mit Handicap, aber auch Personen mit Migrationshintergrund erhalten so die Möglichkeit, an einem regulären Kurs teilzunehmen“, so Pressesprecherin Claudia Baum. Der gesamte Unterrichtsinhalt könne dabei in Echtzeit protokolliert und übersetzt werden.

Die Learntec ist am Dienstag und Mittwoch von 9 bis 18 Uhr und am Donnerstag von 9 bis 17 Uhr geöffnet.