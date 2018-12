Lichtblick für Schifffahrt: Rheinpegel steigt stark an

Anzeige

Die Niedrigwasser-Situation auf dem Rhein entspannt sich: Am Montagmorgen wurde um 10.15 Uhr bei Maxau nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg (HVZ) ein Pegel von 3,62 Metern angezeigt.

Zum Vergleich: Exakt 24 Stunden zuvor waren es noch 3,14 Meter – ein Anstieg von fast einem halben Meter.

Der Wasserstand steigt in der nächsten Zeit laut der Prognose weiter an: Noch am Montag soll die 4-Meter-Marke überschritten werden. In den nächsten Tagen könnte der Wasserstand wieder auf über fünf Meter ansteigen, anschließend soll er aber auch wieder etwas sinken. Jedoch soll der Pegel in der nächsten Zeit beständig bei über vier Metern liegen.

Wenige Zentimeter mehr Wasser sind bares Geld wert

Für die angespannte Situation der Transportschifffahrt auf dem Rhein bedeutet der zunehmende Wasserstand bares Geld. Denn pro zehn Zentimeter tiefere Fahrrinne kann ein 110 Meter langes Schiff rund 100 Tonnen mehr Ladung transportieren.

Schiffe können den Rhein bei niedrigem Wasser nur mit geringer Ladung befahren, was die Transportkosten deutlich erhöht und bei zahlreichen Unternehmen zu Engpässen führt (bnn.de berichtete).

Am 26. November war der Rhein-Wasserstand auf 3,11 Meter und damit den niedrigsten Stand seit 1972 gefallen. Normalerweise liegt er bei 5,16 Metern.

Der Pegel des Rheins bei Maxau kann hier angeschaut werden.