Anzeige

Karlsruhe präsentiert sich als Weihnachtsstadt: Am Dienstagsabend sind in der Innenstadt offiziell der Christkindlesmarkt, das Kinderland St. Stephan und die Eiszeit am Schlossplatz eröffnet worden. Buden gibt es am Friedrichsplatz sowie in der Kaiser- und Lammstraße, wegen der Baustelle jedoch nicht am Marktplatz.

Unendlich scheint das Lichtermeer. Überall funkelt und strahlt es, in den Bäumen leuchten Sterne. Es riecht nach Tanne, Glühwein und gebrannten Mandeln. Der kleine Tim wartet nicht auf diesen offiziellen Termin. Kaum startet um 11 Uhr der Betrieb auf dem Christkindlesmarkt, sitzt der Junge schon im Kinderkarussell.

Ein Feuerwehrauto hat er sich gesichert und lacht begeistert, während er Runde um Runde dreht. Das Kinderkarussell dreht sich in der Kaiserstraße auf Höhe Hallhuber. Bis hin zur Ecke Lammstraße und von dort bis zur Zähringerstraße stehen Buden.

Baustelle führt zu Änderungen

Alle Jahre wieder führen die Baustellen auch in der Weihnachtsstadt zu Änderungen. Die Lichtweihnacht macht deshalb nun neben Karstadt Station. Leuchtfiguren vor der BNN-Geschäftsstelle in der Lammstraße und am Marktplatz verbinden die zentralen Plätze des festlichen Treibens: Die Eiszeit am Schloss und die große Budenstadt – Waldweihnacht genannt – auf dem Friedrichsplatz.

Weihnachtsmann fliegt wieder

Auf der Fläche vor dem Naturkundemuseum saust am Dienstagabend erstmals der fliegende Weihnachtsmann mit seinem Schlitten in luftiger Höhe über die Köpfe der Besucher hinweg. Bei der Eiszeit zündet später ein Feuerwerk. Es ist der Startschuss für die Schlittschuhfans, die die mit über 2000 Quadratmetern größte Fläche ihrer Art in Süddeutschland in Beschlag nehmen dürfen.

Plätze mit besinnlicher Atmosphäre

„Dem hektischen Alltagsleben setzen wir Konterpunkte auf den Plätzen entgegen. Orte, an denen sich Menschen in guter Atmosphäre besinnlich treffen können“, sagt Oberbürgermeister Frank Mentrup, der die Weihnachtsstadt am Abend bei St. Stephan eröffnet – mit dem Segen der Stadtdekane Thomas Schalla und Hubert Streckert.

Längst ist es voll auf dem Areal, das Hunderte Besucher indessen schon am späten Vormittag erkunden. Während einige der 100 Beschicker noch letzte Zweige als Dekoration an ihren Buden befestigen, gehen schon Krippenfiguren, Bienenwachskerzen und tütenweise Bonbons über die Tresen.

Am Thüringer Häusle stehen Bratwurst-Fans Schlange. Und im Glühweinwäldchen sind die ersten Tische besetzt. Die Besucher lassen sich die heißen Getränke schmecken. Karin Schumacher macht Fotos von den üppig geschmückten Buden.

Glühweinpyramide für viele Highlight

„Die Glühweinpyramide ist wunderschön“, urteilt die Frau, die erstmals den Christkindlesmarkt besucht. Zusammen mit einer Freundin buchte sie eine Busreise von der Pfalz aus nach Karlsruhe. „Wir wollen dieses Jahr besonders schöne Weihnachtsmärkte in ganz Süddeutschland sehen. Karlsruhe war ein sehr guter Anfang“, sagt Karin Schumacher.

Eine junge Mutter eilt zielstrebig durch die Gänge. Honig am Stand in der Nähe des Ettlinger Tors und edle Papierprodukte neben der großen, zentralen Hütte von Käthe Wohlfahrt: Die Frau weiß, was sie will und wo sie es findet. Viele Anbieter haben einen Stammplatz, sind seit Jahren dabei.

Kinderbackstube ist wieder zurück

Nach der Pause im vergangenen Jahr ist die Kinderbackstube zurück. Es ist nicht das einzige Angebot speziell für den Nachwuchs: Neben der Kirche St. Stephan können Jungen und Mädchen im Kinderland in Märchenwelten abtauchen oder Dampflok fahren.

Wer ein Päuschen machen will, kann sich in einer Holzhütte oder an einer Tischgarnitur in Schlittenform ausruhen. Aber wen hält es schon auf dem Platz, wo es doch so viel zu entdecken gibt: an Spielwaren und adventlicher Dekoration, an Schönem und Nützlichem.

An Rentieren und Nikoläusen. Und natürlich an Leckereien, angefangen bei Lebkuchen und Plätzchen über Flammlachs bin hin zu Apfel-Pommes mit Vanille-Mayo und Erdbeerketchup. Tim weiß nach seiner Karussellfahrt ganz genau, was er will: einen Kinderpunsch.