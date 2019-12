„Lichtweihnacht“ in Karlsruhe noch kein Erfolg – auch künftig zwei Standorte des Weihnachtsmarktes?

Anzeige

Baustellenbedingt findet der Weihnachtsmarkt in Karlsruhe in diesem Jahr nicht auf dem Marktplatz statt, vielmehr sind die Buden auf den Friedrichsplatz und in Teile der Lammstraße umgezogen. Erstere würden aus dem Übergangsstandort gern eine Dauerlösung machen – zweitere sind vom neuen Standort eher enttäuscht.

Licht und Schatten in Karlsruhes Budenstadt: Während der „Waldweihnacht“ genannte Teil des Christkindlesmarktes auf dem Friedrichsplatz ein absoluter Besuchermagnet ist, bleibt der Andrang bei den Ständen im Bereich der Lammstraße aus. „Lichtweihnacht“ ist dieser neue, wegen der Baustelle am Marktplatz übergangsweise eingerichtete Teil überschrieben. Doch er will nicht so richtig erstrahlen – dem als Fotomotiv sehr beliebten neuen Sternentor als Pforte zum Trotz.

Kein Kundenstrom in der Lammstraße

„Es ist tot hier“, urteilt Steve Kaddatz von der „Wilden Sau“. Bratwurst und Gulasch aus Wildfleisch wird an seinem Stand auf Höhe der Zähringerstraße verkauft. Doch nur wenige Kunden finden sich ein. Die Leute seien satt, wenn sie an der Bude vorbeikommen, weil sie an der Eiszeit oder am Friedrichsplatz schon gegessen hätten. „Außerdem sind die Wegweiser zu uns zu klein, und es fehlen Sitzmöglichkeiten“, sagt Kaddatz. Er versichert: Im vergangenen Jahr am Marktplatz lief das Geschäft deutlich besser. Dem stimmt Matthias Schäfer, der am Stand von Bonk und Liebs Schmuck verkauft, zu. „2018 waren wir vor Schöpf, das war gut.“ Jetzt – im Durchgang hin zu Hallhuber – fehle der Kundenstrom. „Die Leute sausen durch“, berichtet seine Kollegin nebenan, die Socken und Lammfelle verkauft.

Gut läuft es hingegen durchweg für die meisten Händler am Friedrichsplatz. Doch auch dort ist eine Standortdebatte im Gange. Wenn der Marktplatz nächstes Jahr baustellenfrei ist, könnten 2020 oder spätestens 2021 die Buden dorthin zurückkehren – nicht nur jene, die jetzt in die Lammstraße umgezogen wurden.

„Wohlgefühle“ am Friedrichsplatz

Georg Keth, Betreiber des Glühweinwäldchens und von Anfang an auf dem Christkindlesmarkt dabei, sagt klar: „Die Karlsruher wünschen sich, dass der Christkindlesmarkt auf dem Friedrichsplatz weitergeht. Und ich möchte auch hier bleiben.“ Ein „Wohlgefühl“ gebe es auf dem Platz, der sei ein Treffpunkt. „Ich könnte mir gut zwei Standorte vorstellen: Handwerker auf dem Marktplatz, bei denen die Leute im Vorbeigehen etwas kaufen. Und auf dem Friedrichsplatz ein Ort zum Verweilen“, so Keth.

Auch Lydia Seyfert hält zwei Plätze für vorstellbar. „Die Atmosphäre ist auf dem Friedrichsplatz einzigartig“, sagt die Frau, die Räuchermännchen, Pyramiden und ähnliches verkauft. Sie habe Stammkunden, die extra aus Luxemburg, der Schweiz oder Belgien anreisen, weil sie ihre Ware und auch den Christkindlesmarkt schätzen.

Ursula Weber-Greßmann, die seit 2000 Bonbons auf dem Christkindlesmarkt verkauft, fürchtet, dass sich alles verzetteln würde, wenn es zwei Standorte gäbe. „Ich denke, der Marktplatz wäre besser.“ Susanne Filder, die auf dem Friedrichsplatz Waffeln und Crêpe verkauft, würde hingegen gerne am Friedrichsplatz bleiben. „Das Ambiente ist nicht zu toppen“, sagt Filder. Sie ist Vorsitzende des Schaustellerverbands Karlsruhe und kann sich ebenfalls zwei Standorte vorstellen – und nachvollziehen, warum die Übergangslösung mit der Lammstraße in diesem Jahr nicht optimal läuft. „Das ist zu eng, man sieht es nicht richtig.“ Dabei sei es beste Absicht des Marktamtes gewesen, den Kollegen nicht abzusagen, sondern ein Angebot zu machen.

Die Advents-Aktion im ÖPNV macht sich bemerkbar

„Die Stadt hat gemacht, was sie konnte“, ist auch Anton Schubert sicher, der das Kinderkarussell in der Kaiserstraße betreibt. Er sagt: „Ich hätte nicht gedacht, dass es hier so schlecht läuft.“ Vielleicht werde es ja noch besser. Am Samstag und Sonntag seien das Geschäft und der Besuch schon okay.

„Am Samstag spürten wir auch deutlich den kostenfreien ÖPNV“, berichtet Georg Keth: „Wenn man Hand in Hand arbeitet, profitieren alle“, sagt der Winzer. Er könnte sich weitere Neuerungen vorstellen, etwa einen Gottesdienst am Sonntagmorgen auf dem Christkindlesmarkt. Keth erinnert sich, wie viele Beschicker skeptisch waren, als sie vom Markt- auf den Friedrichsplatz umziehen mussten. „Und das Marktamt hat dann richtig gute Lösungen gefunden.“ Nun, bei der neuen Standortdebatte, sei es wichtig, früh alle einzubeziehen.