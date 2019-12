Linke will viel mehr Tempo 30 in Karlsruhe

Anzeige

Mehr Tempo-30-Bereiche in Karlsruhe zur Reduzierung von Verkehrslärm, der Anwohner Nachtruhe und Nerven kostet, sieht die Linke-Fraktion im Gemeinderat zwar als „wichtiges Signal hin zu einer Verbesserung der Lärm- und Abgasbelastung durch Autos“. Doch gehe dieser Schritt nicht weit genug. Nun will die Fraktion mit einem Antrag mehr erreichen.

Die gewachsenen Möglichkeiten, Anwohner stark befahrener Straßen in Karlsruhe vor Verkehrslärm zu schützen, beschäftigen viele Betroffene. Bewohner der Häuser im Winkel der Eckener Straße und der Franz-Abt-Straße fordern zum Beispiel ein Tempo-30-Limit zur Lärmminderung auch auf der Michelinstraße, die sich nördlich direkt anschließt, bis zur Einmündung der Blohnstraße. Schließlich rolle die Blechlawine dort im gleichen, belastenden Maß wie in dem Abschnitt der Eckener Straße auf Höhe der Bahnhaltestelle am Abzweig der Daxlander Straße.

Dieses Streckenstück vermerkt schon seit 2016 der Lärmaktionsplan der Stadt als Hotspot mit besonders großer Belastung. Die Stadtverwaltung solle nun darlegen, welche weiteren Möglichkeiten die Straßenverkehrsordnung für Tempo 30 als Maximalgeschwindigkeit im Stadtgebiet hergebe, fordert die Linke.

Mehr zum Thema: Karlsruhe setzt mehr auf Tempo 30

„Alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen“

„In Zeiten der Klimakrise und der hohen Belastung der Anwohner durch Lärm und Abgase“, sagt Linke-Stadtrat Lukas Bimmerle, „sollten wir neben dem Lärmaktionsplan alle rechtlichen Möglichkeiten der Straßenverkehrsordnung ausschöpfen, um Tempo 30 möglichst an vielen Orten in Karlsruhe auszuweisen.“ Das sieht er als geeigneten Weg, um „zu einer weitgehenden Beruhigung des motorisierten Individualverkehrs zu kommen“.

Die Linke-Fraktion möchte durch die Anfrage auch erfahren, wie viele Straßen in Karlsruhe noch nicht als Tempo 30 ausgewiesen sind, obwohl dies rechtlich möglich sei, und warum dies gegebenenfalls bisher nicht geschehen sei.

Auch interessant: Lkw-Durchfahrstverbot an B10 in Pfinztal ist beim Lärmschutz nicht effizient

Deutschlandweit wird mancherorts eine Absenkung des innerörtlichen Tempolimits von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde diskutiert, wobei für Hauptverkehrsadern in der Regel weiter Tempo 50 vorgesehen wäre. Einzelne Großstädte erproben oder praktizieren zusätzlich Tempo-30-Limits auf Hauptverkehrsstraßen.

Mehr Fahrradstraßen für Karlsruhe?

Auch Oberbürgermeister Frank Mentrup hatte schon einmal angeregt, Karlsruhe als Modellstadt für flächendeckendes Tempo 30 ins Gespräch zu bringen. Konkretisiert ist das bisher nicht. Parallel zu Tempo 30 zu Lärmschutzzwecken lenkt die Linke im Gemeinderat den Blick auf Fahrradstraßen. Weitere Fahrradstraßen seien eine wichtige Maßnahme zur Stärkung des Radverkehrs.

„Nur wenn wir den Fahrradverkehr gegenüber dem motorisierten Individualverkehr priorisieren, kann die Einleitung der notwendigen Verkehrswende auch in Karlsruhe gelingen“, meint Bimmerle. Seine Fraktion fragt daher auch ab, welche Straßen in Karlsruhe nach Ansicht der Verwaltung noch als Fahrradstraßen geeignet sind und welche Hinderungsgründe die Verwaltung andernfalls sieht.