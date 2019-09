Lions-Erfolg zum Start

Anzeige

In letzter Sekunde gewinnen die PSK Lions zum Start der neuen Zweitliga-Saison bei den Gladiators Trier. Bis in die Schlussphase hinein hatten die Karlsruher Basketballer die Partie weitgehend dominiert – machten es dann aber noch einmal spannend.

Beim 78:76(41:33)-Erfolg der PSK Lions zum Liga-Auftakt avancierte Neuzugang Justin Gordon zum gefeierten Mann. Der 25 Jahre alte US-Amerikaner bescherte den Karlsruhern mit seinem Tip-in in der Schluss-Sekunde den ersten Sieg, an dem er mit 20 Punkten auch sonst maßgeblichen Anteil trug.

Gordon dreht gleich auf

Die Lions, die ohne den verletzten Center Maurice Pluskota antreten musste, waren vor den offiziell 2057 Zuschauern in der Arena Trier gleich gut im Spiel. Konzentriert in der Defensive und effizient in der Offensive – so bereitete die Mannschaft von Trainer Ivan Rudez den Gastgebern von Beginn an Probleme. Mit 25:15 ging es in die erste Viertelpause. Bis in das Schlussviertel hinein hielten die Lions die Gladiators auf Abstand, in den letzten fünf Minuten aber gaben die Karlsruher die Partie dann aber fast noch aus der Hand. Sekunden vor dem Ende gelang Trier der erstmalige Ausgleich – doch Justin Gordon hatte die richtige Antwort parat.

Nun kommt Phoenix Hagen

Am Samstag, 28. September, erwarten die PSK Lions, die mit einer fast runderneuerten Mannschaft an den Start gehen, den früheren Bundesligisten Phoenix Hagen zum ersten Heimspiel. Beginn in der Karlsruher Europahalle ist um 19.30 Uhr.