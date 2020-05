Live-Ticker: Der KSC empfängt den FC St. Pauli

Anzeige

Viertes Spiel für den Karlsruher SC nach der Corona-Pause: Am Samstag empfängt der KSC den FC St. Pauli. Der Karlsruher SC kann die Gäste von der Elbe mit einem Sieg wieder in den Abstiegskampf reinziehen. Das Spiel im Live-Ticker ab 13 Uhr.

„Wer schafft es, den Kopf so stark in den Griff zu bekommen, dass er die körperliche Komponente, die am Ende der Englischen Woche kommen wird, irgendwann besiegt“, nannte Christian Eichner den Faktor Fitness auf den es gegen die Paulianer ankommen wird.

Mehr zum Karlsruher SC: Der FC St. Pauli im KSC-Gegner-Check