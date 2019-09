Live-Ticker: Urteil im Stadionstreit zwischen Stadt Karlsruhe und KSC

Anzeige

Nachdem am Montag beim Stadionstreit zwischen der Stadt Karlsruhe und dem KSC vor dem Landgericht kein Urteil gefällt wurde, wird am Freitagnachmittag erneut um 15 Uhr in Saal 130 getagt und über die vier einstweiligen Verfügungsanträge entschieden, die sich gegen die Stadt als Bauherrn des Wildparkstadions richten.

Ob dies auch das Ende der juristischen Auseinandersetzung bedeutet, stellte die Vorsitzende Richterin Karin Mauch am Montag mit ihrer Einschätzung „Für weitere Entscheidungen gibt es noch das Oberlandesgerichts“ bereits in Zweifel. Auch ließ sie durchblicken, dass die Stadt dem KSC wie vom Verein gefordert wohl den Vertrag mit dem Totalunternehmer BAM aushändigen muss.

Unterdessen gab es am Mittwochabend ein informelles Treffen mehrerer KSC-Verwaltungsratsmitglieder mit Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD), um zumindest eine neue Gesprächsgrundlage zu schaffen.