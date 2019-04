Live-Ticker: Stadt Karlsruhe äußert sich zum Stadion-Streit mit dem KSC

Anzeige

Das nächste Kapitel beim Neubau des Wildparkstadions ist eröffnet: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) teilte dem Karlsruher SC am Dienstag mit, dass ein Ausnahmeantrag des Drittliga-Zweiten zur Nichtüberdachung der provisorischen Südtribüne abgelehnt worden sei. Karlsruhes Oberbürgermeister Mentrup (SPD) und Werner Merkel, Leiter des städtischen Eigenbetriebs Stadion, äußern sich an diesem Mittwoch zum DFL-Entscheid und möglichen Konsequenzen in einer Pressekonferenz ab 15 Uhr.

Das Geschehen in Kürze: Für die DFL sind die Dauer der provisorischen Südtribüne von 14 Monaten und die Tatsache, dass 27 Prozent der Zuschauerränge – davon großteils der Gästebereich – betroffen sind, genug Gründe, um dem KSC bei der Zweitliga-Lizenzierung eine Auflage zu erteilen: Bis zum 1. September muss auch die zweite Stahlrohr-Tribüne überdacht werden.

KSC-Präsident Wellenreuther krititisiert Stadt Karlsruhe

KSC-Präsident Ingo Wellenreuther fand am Dienstag harte Worte: „Es liegt eine politische Fehleinschätzung des Gemeinderats vor. Jetzt wollen sie ihr Versagen auf uns abwälzen.“ Die Stadt selbst ist sich keiner Schuld bewusst und erklärte in einer Mitteilung: „Es ist schade, dass es dem KSC offensichtlich nicht gelungen ist, die DFL zu überzeugen, dass dieses Tribünendach, das mit großem finanziellen Aufwand für ganze 14 Monate errichtet werden müsste, verzichtbar ist.“ Die fehlende Ausnahmeregelung sei Mentrup zufolge „sehr befremdlich“.

