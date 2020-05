Corona-Lockerungen führen in Karlsruhe nicht zu Übermut – aber zu mehr Müll

Anzeige

An die Tische darf zwar noch immer kein Gast sitzen, Essen und Trinken können aber mitgenommen werden. Cafés, Restaurants und Bars halten sich mit To-Go-Angeboten über Wasser. Und viele Kunden stärken ihren Lieblingsgastronomen den Rücken, ganz nach dem Motto „support your locals“ – was übersetzt so viel bedeutet wie „Unterstütze deine lokalen Geschäfte“.

Doch das hat auch eine sichtbare Kehrseite: Verpackungen vom Mittagessen, Eis- und Kaffeebecher oder Styropor-Boxen auf und neben Mülleimern. „Beschwerden, dass sich das verstärkt hätte, sind bei uns bislang nicht eingegangen“, sagt Björn Weiße, Leiter des städtischen Ordnungsamtes. Insgesamt sei man mit dem Verhalten der Bürger zufrieden.

Ordnungsamt in Karlsruhe ist zufrieden

Weder Polizei noch Ordnungsamt beklagen Vorfälle über das vergangene Wochenende, so Weiße. „Selbst bei den Demonstrationen haben sich alle an die Vorgaben gehalten.“ Darauf komme es jetzt auch an: „Mit den erheblichen Reihen an Lockerungsmaßnahmen kommt jedem Einzelnen auch ein größeres Gewicht zu“, appelliert er.

Damit gibt es auch zunehmend weniger Verbote, gegen die man verstoßen könnte. Bjorn Weiße, Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Karlsruhe

Es würden nach und nach wieder Menschen aufeinander treffen. „Es wird stetig freier“, sagt Weiße. „Damit gibt es auch zunehmend weniger Verbote, gegen die man verstoßen könnte.“ Die Auswirkungen auf die Infektionskette könne bislang aber noch niemand vorhersehen.