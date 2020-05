Anzeige

Türen auf beim Karlsruher Zoo: Ab Freitag, 29. Mai, öffnet der Karlsruher Zoo wieder viele seiner Tierhäuser. Das teilte am Montag die Stadt Karlsruhe mit. Und auch mit den beliebten Gondolettas auf dem Stadtgarten- oder dem Schwanensee kann wieder in See gestochen werden – wenn auch mit Ausnahmen.

Nur wer eine Jahreskarte-Plus des Zoos besitzt, darf ins Boot. Denn darin ist die Nutzung der Gondoletta bereits inklusive. Außerdem müssen die Besucher vor der Überfahrt selbst in die Gondel steigen, Hilfe durch Zoo-Mitarbeiter gibt es vorerst nicht. Alle weiteren Freizeitkapitäne müssen sich, um die Ausbreitung des Virus zu unterbinden, noch gedulden.

Weiterhin maximal 2.000 Menschen zeitgleich im Zoo erlaubt

Außerdem gilt auch weiterhin die maximale Anzahl von 2.000 Menschen im Zoo. Wer ein Tagesticket ergattern will, muss dieses vorab online über den Zoo-Shop buchen. So sollen große Menschenansammlungen vor den Eingängen vermieden werden. Ab Freitag gelten auch wieder die normalen Eintrittspreise. Hier geht’s zum Online-Shop des Karlsruher Zoos. Für die Besuche im Zoologischen Garten können täglich drei Zeiträume gebucht werden: von 9 bis 12, von 12 bis 15 oder von 15 bis 18 Uhr. Innerhalb dieser Zeiträume muss die Anlage betreten werden. Der Aufenthalt im Zoologischen Stadtgarten ist dann jeweils bis Einbruch der Dunkelheit möglich.

Zoo-Direktor Matthias Reinschmidt ist zufrieden mit den bisherigen Erfahrungen während der Corona-Krise: „Die bisherigen Erfahrungen seit der Wiedereröffnung sind sehr gut, wir freuen uns, dass sich fast alle Besucher respektvoll verhalten und die Abstandsregeln beachten. Es ist schön zu sehen, wie die Menschen ihren Besuch bei uns genießen.“ Daher könne das Angebot nun ausgeweitet werden.

Giraffen- und Raubtierhaus öffnen – Elefanten- und Affenhaus noch nicht

Wegen der guten Belüftungs-Möglichkeiten öffnen auch das Giraffen- und Raubtierhaus. Den Besucherverkehr soll eine „Einbahnstraßenregelung“ lenken. Da dies bei Dickhäuter- und Affenhaus beides nicht möglich sei, bleiben diese vorerst aus Sicherheitsgründen geschlossen, heißt es in der Mitteilung der Stadt Karlsruhe. Außerdem wird ab Freitag auch das Exotenhaus wieder geöffnet. Dort wird per Einlasskontrolle darauf geachtet, dass nicht zu viele Menschen auf einmal in das größte der Tierhäuser strömen.