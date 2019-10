Lucky Punch: Der KSC erreicht das Achtelfinale im DFB-Pokal

Anzeige

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC ist durch einen 1:0 (0:0)-Sieg bei Ligakonkurrent SV Darmstadt 98 ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Die faire Partie hatte allerdings nie wirklichen Pokalcharakter und wurde in der 85. Minute von Philipp Hofmann mit einem Kopfball entschieden.

Von unserem Mitarbeiter Hans Falsehr



KSC-Trainer Alois Schwartz machte seine Andeutungen im Vorfeld der Partie wahr und änderte seine Startelf im Vergleich zum 3:3 gegen Hannover auf drei Positionen: Anstelle von Stammkeeper Benjamin Uphoff hütete Ersatztorhüter Marius Gersbeck das Gehäuse der Wildparkprofis.

Und für Anton Fink musste Marc Lorenz auf der Reservebank Platz nehmen. Außerdem kehrte Lukas Fröde nach seiner Gelb-Rot-Sperre in die Karlsruher Anfangsformation zurück. So aufgestellt konzentrierte sich der KSC zunächst auf seine Abwehrarbeit, und Darmstadt hatte in den ersten zehn Minuten ein optisches Übergewicht, ohne gefährlich zu werden.

Die erste Ecke verpuffte wirkungslos

Nach etwa einer Viertelstunde hatten die Gäste das Spiel beruhigt und waren auf Augenhöhe mit den Hausherren. Fortan verlief die faire Auseinandersetzung vorwiegend zwischen den Strafräumen. Immerhin: Bei einem Schuss von Anton Fink musste sich Marcel Schuhen im Darmstädter Tor lang machen und es gab die erste Ecke für den KSC, die allerdings wirkungslos verpuffte (21.).

In den letzten zehn Minuten waren die Gäste dann das etwas bessere Team und hätten mit etwas Glück auch in Führung gehen können. Marvin Wanitzek zog die zweite KSC-Ecke von links auf den zweiten Pfosten, wo Fröde zum Kopfball kam. Doch Schuhen reagierte stark und verhinderte einen Rückstand der „Lilien“ (38.).

Die Mannschaften bleiben ihrer risikoarmen Defensive treu

Kurz darauf visierte Wanitzek mit einem Freistoß aus etwa 35 Metern das Darmstädter Tor direkt an – und schoss knapp links oben vorbei (41.). Auch in der zweiten Halbzeit blieben beide Mannschaften ihrer risikoarmen Devise treu. Beide Mannschaften wollten den einen, vielleicht schon das Spiel entscheidenden Fehler vermeiden.

In der 53. Minute griff Gersbeck zwar erstmals vor Serdar Dursun beherzt ein, bekam aber auch ein Foul für sich gepfiffen. Mit der Einwechslung des ehemaligen Karlsruhers Marvin Mehlem für Marcel Heller (60.) wurde Darmstadt etwas mutiger und besser.

Eine flache Hereingabe von rechts von Patrick Herrmann strich haarscharf links am KSC-Kasten vorbei (65.). Der Gastgeber arbeitete nun beharrlich an der Führung und verzeichnete in der 73. Minute seine sechste Ecke in der zweiten Halbzeit. Das Spiel aber blieb noch torlos und der KSC überstand die Druckphase seiner Gastgeber unbeschadet – und holte selbst zum Lucky Punch aus: Eine Flanke von rechts von Fink nickte Hofmann in der 85. Minute zum 1:0 für Karlsruhe ein.