Die Aufsichtsratsvorsitzende der Messe Karlsruhe, Gabriele Luczak-Schwarz, warnt vor einem Riesenverlust für die städtische Tochtergesellschaft infolge der Corona-Krise. Sollte bis zum Jahresende weiter keine Veranstaltung möglich sein, rechne sie mit einem Verlust von 19,6 Millionen Euro. „Das ist eine dramatische Entwicklung“, so die Erste Bürgermeisterin auf BNN-Anfrage. 2019 hatte die Messegesellschaft für ihre Verhältnisse noch Bestwerte verbucht. Das Land müsse nun wie NRW oder Bayern wieder Messen erlauben.

2019 bot all das: Ein Umsatzrekord. Nie da gewesene Erlöse mit Messen und – trotz Stadthallenschließung – Kongressen. Ein Deckungsbeitrag II, der erstmals die Zehn-Millionen-Euro-Grenze übersteigt. 2020 lief mit den Fachmessen Learntec und artKarlsruhe sehr gut an.

Dann brach die Corona-Krise auch über die Messe Karlsruhe herein. „Unfassbar!“, sagt deren Chefin Britta Wirtz. „Wir haben bislang insgesamt 80 Veranstaltungen abgesagt und verschoben. An einer Messe hängen teilweise bis zu 10.000 Verträge dran“, verdeutlicht sie auf BNN-Anfrage.

Bayern, Berlin und NRW lassen wieder Messen zu

2020 könnte sich ein Jahresfehlbetrag von 19,6 Millionen Euro auftürmen, wenn sich das Land nicht bewegt, warnt die Aufsichtsratsvorsitzende der städtischen Tochtergesellschaft, Gabriele Luczak-Schwarz (CDU). Andere Bundesländer wie Bayern, Berlin und NRW ließen – mit erheblichen Auflagen und Einschränkungen – wieder sukzessive Messen zu.

Es kann nicht sein, dass wir in Baden-Württemberg die rote Laterne bekommen. Gabriele Luczak-Schwarz, Erste Bürgermeisterin Karlsruhe

„Es kann nicht sein, dass wir in Baden-Württemberg die rote Laterne bekommen“, sagen Luczak-Schwarz und Wirtz unisono. Man brauche Planungssicherheit. „Wir werden tagtäglich von 100 Ausstellern angerufen“, sagt Wirtz. Die wollten wissen, wie es weitergeht.

Eine offerta im Corona-Jahr würde ganz anders aussehen als gewohnt – sei aber möglich. Bei der Messe Karlsruhe gibt es derzeit Kurzarbeit, wobei diese auf 90 bis 95 Prozent – je nach Vertrag – aufgestockt werde, so Luczak-Schwarz. Die Erste Bürgermeisterin der Stadt Karlsruhe fordert, dass Bund und Land auch über kommunalen Tochterunternehmen wie Messen ihre Rettungsschirme aufspannen. Für die habe es auch keine Einmalunterstützung gegeben.

Für das aktuelle Geschäftsjahr war mit einem Fehlbetrag von 11,6 Millionen Euro kalkuliert worden – das war aber vor der Corona-Krise.

2019 gab es etliche Rekorde für die Messe Karlsruhe

So viel zu den düsteren Aussichten – nun detailliert die Rückschau ins Geschäftsjahr 2019: 39 Messen, 74 Kongresse, 98 Kulturereignisse und 35 sonstige Veranstaltungen gab es in der Messe und in den Hallen des Kongresszentrums. Das waren in der Summe 55 weniger als 2017.

Verglichen werden müssen sinnvollerweise die ungeraden Jahre, weil diese stets die stärkeren sind. Rund 730.900 (zuvor: 800.200) Besucher gibt die Messegesellschaft an.

Weniger Veranstaltungen heißt nicht weniger Umsatz. Gabriele Luczak-Schwarz, Erste Bürgermeisterin Karlsruhe

„Weniger Veranstaltungen heißt nicht weniger Umsatz“, betonen Wirtz und Luczak-Schwarz. Knapp 684.000 Quadratmeter Fläche wurden verkauft. Die Vergleichszahl heißt hier: 619.000.

Was Messe-Aufsichtsratsvorsitzende Luczak-Schwarz auch in ihrer Eigenschaft als Finanzbürgermeisterin freut: Sowohl beim Umsatz als auch beim Deckungsbeitrag II (DB II) lief es besser, als im Wirtschaftsplan der Stadt vorgesehen. Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahr um 17,6 Prozent auf 38,7 Millionen Euro. Dazu steuerte allein die Messe 27,7 Millionen Euro bei.

Beim DB II kam die Gesellschaft auf 10,2 (2018: 7,7) Millionen Euro. Auch dies ist ein Rekord. Gleichwohl muss das kommunale Unternehmen – anders als die Konkurrenz in anderen Städten – den sogenannten „Betonbuckel“ schultern. So kommt unter dem Strich ein Jahresfehlbetrag von 11,0 (2018: 12,0) Millionen Euro zustande. Allein an Hallenmiete/Instandhaltung überwies die Gesellschaft 8,7 Millionen Euro für die Messe und 1,3 Millionen Euro fürs Kongresszentrum.

Unsicherheit bei der Stadthalle

Zu einem Kostendebakel hat sich die Stadthalle – Herz des Kongresszentrums – entwickelt. Die exakten Kosten für die Sanierung könne sie nicht beziffern, ebenso wenig eine Eröffnung im Herbst 2022 versprechen, sagt Luczak-Schwarz. Umso erstaunlicher ist es aus ihrer Sicht, dass auch der Geschäftsbereich Kongress/Kultur mit 10,6 Millionen Euro einen Rekordumsatz eingefahren hat. Ausweich-Möglichkeiten wie Garten- und Schwarzwaldhalle sowie Messe würden akzeptiert, so Wirtz.

Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH (Karlsruhe)

Gründungsjahr: 1950

Produkte: Messen, Kongresse, Veranstaltungen

Geschäftsführerin: Britta Wirtz

Umsatz: 38,7 (2018: 32,9) Millionen Euro

Jahresfehlbetrag: 11,0 (2018: 12,0) Millionen Euro

Mitarbeiterzahl: 169 (2018: 148)/Wachstum vor allem wegen Zunahme an Teilzeitstellen

Homepage: messe-karlsruhe.de