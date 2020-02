Luftqualität in Baden-Württemberg verbessert sich weiter

Anzeige

Die Luftqualität in Baden-Württemberg hat sich im vergangenen Jahr deutlich verbessert. So wurde der Jahresgrenzwert für Stickstoffdioxid nur noch in Stuttgart, Heilbronn, Reutlingen und Mannheim überschritten, teilte die Landesanstalt für Umwelt (LUBW) am Montag in Karlsruhe mit.

2018 seien noch 14 Städte betroffen gewesen, darunter Freiburg, Tübingen und Ulm. „Die zahlreichen verkehrsbezogenen Maßnahmen zeigen Wirkung“, teilte LUBW-Präsidentin Eva Bell mit.

Der Grenzwert für die durchschnittliche jährliche Belastung mit Stickstoffdioxid liegt bei 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft. Im Durchschnitt sei der Wert an verkehrsnahen Messstellen um 5,3 Mikrogramm zurückgegangen, im städtischen Hintergrund um 1,5 Mikrogramm. Auch die Belastung mit Feinstaub werde geringer.