„Made in Baden Awards“: Das sind die Preisträger

Als „Leuchttürme“, die weit über die Region hinausstrahlen und wirken, bezeichnet Dieter Kersten (Rastatt), Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung „Made in Baden“, die Persönlichkeiten, die am 28. Februar 2020 im ZKM mit den „Made in Baden Awards“ ausgezeichnet werden.

Im kommenden Jahr wird dieser Ehrenpreis zum fünften Mal verliehen, zum zweiten Mal nach 2019 findet die Gala im ZKM statt . Geehrt werden damit herausragende Persönlichkeiten aus den Bereichen Medien, Wirtschaft und Kunst, die eine enge Beziehung zu Baden haben.

Die Preisträger 2020 sind:

Verleger Hubert Burda

Stifter und SAP-Mitbegründer Dietmar Hopp

Medienunternehmer Karlheinz Kögel

sowie die aus Karlsruhe stammende Gründerin des Internetnetzwerkes „Woman in Digital“, Tijen Onaran