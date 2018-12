Männer stehlen in Karlsruher Drogerie Parfüm im Wert von 700 Euro

Anzeige

Zwei Männer sollen am Dienstagmorgen in einer Drogerie in der Karlsruher Kaiserstraße Parum im Wert von mehr als 700 Euro gestohlen haben.

Wie die Polizei berichtet, seien der 17-jährige Syrer und der 30-jährige Algerier dabei arbeitsteilig vorgegangen: Während ein Beschuldigter das Verkaufspersonal beobachtet haben soll, habe der zweite Beschuldigte die Parfümflaschen in einen Rucksack gepackt. Anschließend hätten beide das Geschäft verlassen, ohne die Waren zu bezahlen.

Pfefferspray dabei

Unweit der Drogerie konnten die Männer durch zwei Streifenwagenbesatzungen vorläufig festgenommen werden. Bei der körperlichen Durchsuchung fanden die Beamten in der Jackentasche des 30-Jährigen ein Pfefferspray.

Richter ordnet U-Haft an

Beide wurden am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Den Männern wird ein besonders schwerer Fall von Diebstahl vorgeworfen.

(ots/ bnn)