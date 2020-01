Anzeige

Für Überraschungen ist das Indoor Meeting in Karlsruhe ja schon seit 1985 gut. Bei der 36. Auflage der traditionsreichsten Hallen-Leichtathletikveranstaltung in Europa stellte sich das Unvorhergesehene schon am Freitagmorgen ein. Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo aus Oftersheim suchte um ihre Nachmeldung in ihrer Spezialdisziplin nach.

Natürlich war Athletenmanager Alain Blondel hocherfreut über die unerwartete Anfrage der 7,30-Meter-Springerin, die dann am Abend im ersten Wettkampf seit ihrem Gold-Sprung von Doha Anfang Oktober mit guten 6,83 Metern in die Olympiasaison einsteigen sollte.

Mehr zum Thema: Weitsprung beim Karlsruhe Indoor Meeting: Caceres überflügelt Howard im letzten Versuch

Malaika Mihambo begeistert 5.000 Zuschauer beim Karlsruher Indoor Meeting

Vor den 5.000 begeisterten Zuschauern in der ausverkauften Messehalle 3 reichte diese Leistung der ab Montag 26-Jährigen für Rang zwei. Mit der neuen Weltjahresbestleistung von 6,92 Metern gewann Maryna Bekh-Romanchuk aus der Ukraine – und damit auch zehn Punkte für die Gesamtwertung der World Athletics Indoor Tour.

Karlsruhe war nach Boston die zweite Station der globalen Meetingserie mit sieben Etappen. Am kommenden Dienstag kämpfen die weltbesten Leichtathleten in Düsseldorf um Prämien und Punkte.

Mehr zum Thema: Ex-Speerwerferin Obergföll erhält WM-Bronze beim Karlsruher Indoor Meeting

Für die herausragende Leistung des wieder stimmungsvollen Meetings sorgte die Hochspringerin Yaroslava Mahuchikh aus der Ukraine. Die Latte wackelte heftig, aber sie fiel nicht bei 2,02 Metern. Dafür fiel der bisherige U20-Weltrekord durch die erst 18 Jahre alte Vizeweltmeisterin.

Sie steigerte die alte Bestmarke um einen Zentimeter. Mit dieser Höhe war dann auch ihre Landsfrau überfordert. Julia Levchenko aber meisterte immerhin 1,99 Meter.

Derweil hakte viel früher als erwartet Hochspringerin Imke Onnen die Olympianorm ab. Die Hannoveranerin überquerte die für Tokio geforderten 1,96 Meter gleich im ersten Versuch, danach schlug ungläubig die Hände vors Gesicht. 1,99 Meter waren für die WM-Neunte dann zu hoch.

Nigerianerin Tobi Amusan ist über 60 Meter Hürden nicht zu schlagen

Mit starken 7,84 Sekunden war über die 60 Meter Hürden die Nigerianerin Tobi Amusan nicht zu schlagen. Cindy Roleder aus Halle musste sich in 8,11 Sekunden mit Rang sieben begnügen.

Hinter den Erwartungen zurück blieben die hoch gehandelten Stabhochspringer. Unspektakuläre 5,70 Meter reichten Renaud Lavillenie aus Frankreich, um sich nach vier Jahren wieder in die Siegerliste einzutragen. Er gewann höhengleich vor seinem Bruder Valentin.

Mehr zum Thema: Leichtathletik-Dachverband zeichnet Karlsruher Indoor Meeting aus

Hinter dem Niederländer Menno Vloon, der ebenfalls die 5,70 Meter überquerte landete Bo Kanda Lita Baehre aus Leverkusen wie bei der WM auf Rang vier.

Weltrekordler Renaud Lavillenie (6,16 Meter) hatte 2016 den Meetingrekord auf 5,91 Meter verbessert. Vor zwei Jahren musste er sich dem Zweibrücker Raphael Holzdeppe geschlagen geben, der am Freitag unter den Zuschauern weilte.

Der Weltmeister von 2013, der das Scheitern des zweifachen Weltmeisters Sam Kendricks an 5,60 Metern sah, verzichtet in diesem Olympiajahr auf eine Hallensaison – wie viele Leichtathleten.

Für Malaika Mihambo kam ein Verzicht aber nicht infrage. Deutschlands Sportlerin des Jahres 2019 hatte auch an der Hallen-WM in Nanjng Mitte März teilnehmen wollen, die aber wegen des Coronavirus abgesagt wurde.

Mihambo entschloss sich daher für einen früheren Saisonstart im Weitsprung und war daher mit ihrer ersten Leistung in 2020 ganz zufrieden.

Nach vier Sprüngen beendete sie den Wettkampf. Ursprünglich hatte sie in Karlsruhe nur 60 Meter laufen wollen. Sie sprintete 7,37 Sekunden, drei Hundertstel über ihrer Bestzeit. „Das ist super, darauf lässt sich aufbauen“, sagte sie – ehe die Helfer die temporäre Arena wieder abbauten.

Hier gibt es alle Ergebnisse des Karlsruher Indoor Meetings 2020.