Manche Gemeinderäte in der Region Karlsruhe tagen trotz Corona

Der Kampf gegen die Ausbreitung der Corona-Epidemie macht auch vor den kommunalen Gremien nicht halt. Doch in vielen Städten der Region halten Oberbürgermeister, Bürgermeister und die Gremien an einer gewissen Tagungsfolge fest. Sie verweisen auf anstehende Entscheidungen. Andere Gemeinden setzen auf digitale Entscheidungsverfahren oder haben Sitzungen vertagt.

Von unseren Redaktionsmitgliedern Theo Westermann, Christof Bindschädel, Christina Zäpfel, Heidi Schulte-Walter, Edith Kopf, Holger Siebnich, Dominic Körner, Frank Löhnig und Michael Rudolphi

Karlsruhe lässt als größte Stadt der Region seinen Gemeinderat weiter tagen. Oberbürgermeister Frank Mentrup sieht sich im Einvernehmen mit den Verordnungen zum Schutz gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie, die Parlamente als Teil der kritischen Infrastruktur bezeichnen.

Karlsruhe vergrößert wegen Corona den Abstand zwischen den Tischen

Das heißt, sie müssen handlungsfähig bleiben. Demnach tagte am vorigen Dienstag der Gemeinderat, wenn auch mit stark reduzierter Tagesordnung, Abstand zwischen den Sitzen und der Präsenz von Amtsleitern nur, wenn sie notwendig war.

Auf dem Programm standen nicht aufschiebbare Punkte wie Verpflichtung einer Stadträtin, die Fortschreibung von Bebauungsplanverfahren oder Personalentscheidungen. Nicht jedem Ratsmitglied gefiel der Termin. Einige nahmen nicht teil, oder hatten im Vorfeld Kritik geäußert.

Manche Gemeinderäte tagen trotz Corona, andere gerade nicht

Ein Blick auf die gesamte Region ergibt ein unterschiedliches Bild. Manche Gemeinderäte tagen, manche nicht. Premiere im Pforzheimer Ratsgeschehen: Die Anschaffung zweier Feuerwehrautos steht am 30. März auf der Tagesordnung für die ersten vier Entscheidungen in einem elektronischen Umlaufverfahren.

Jeder der 40 Stadträte kann die beiden Hilfeleistungslöschfahrzeuge ausbremsen. Ein Veto genügt und die Sache ist zumindest vorläufig vom Tisch. Passieren wird das wohl eher nicht, auch wenn es um 720.000 Euro geht.

Das Thema hat nicht das Zeug für Diskussionen, nachdem das Geld über den Haushalt längst bewilligt ist und ein Feuerwehrbedarfsplan die Anschaffung vorgibt. Das macht es zu einer sogenannten einfachen Angelegenheit, die laut Gemeindeordnung im Umlaufverfahren beschlossen werden kann.

Gemeinderat muss trotz Corona wichtige Entscheidungen treffen

In Bretten findet am Dienstag, 31. März, um 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses die bereits seit Wochen terminierte Sitzung des Gemeinderats statt. Dagegen sind die Ratssitzungen in Oberderdingen, Sulzfeld, Knittlingen und Zaisenhausen wegen Corona abgesagt, während in Kürnbach getagt wird.

Brettens Oberbürgermeister Martin Wolff begründet diese Entscheidung, da „teilweise zeitkritische und rechtssichere Entscheidungen getroffen werden“ müssen, damit die Verwaltung „in der Krisenzeit handlungsfähig“ bleibt.

Die Sitzung findet öffentlich statt. „Die Gemeindeordnung sieht Präsenzsitzungen vor, zu denen auch die Beteiligung der Öffentlichkeit gehört“, betont der OB. Wichtigster Punkt ist die „Änderung der Hauptsatzung zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Stadtverwaltung im Zuge der Corona-Situation“, wie es in der Einladung heißt.

Es brauche in Corona-Zeiten eine „krisenstarke Verwaltung“

Wolff hofft darauf, dass möglichst viele Ratsmitglieder an dieser Sitzung teilnehmen, deshalb hat er auch alle angeschrieben. „Sie haben dankenswerterweise ein sehr vertrauensvolles Ehrenamt übernommen, das nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten enthält“, heißt es in dem Schreiben, das den BNN vorliegt.

Diese Pflichten bedeuten, dass man eben „nicht nur in guten Zeiten die Geschicke unserer Stadt und unseres Gemeinwohls für die Bürgerinnen und Bürger“ leite, sondern auch in Krisenzeiten, in denen es besonders „eine krisenstarke Verwaltung und einen krisenstarken Gemeinderat“ brauche.

Wie in Bretten sieht man es auch in Bruchsal. „Gemeinderatssitzungen haben nach der Gemeindeordnung in Baden-Württemberg zwingend öffentlichen Charakter“, sagt Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick. In der Krise müsse man handlungsfähig bleiben. Anders sieht man es im Ortenaukreis: Der Kreis empfiehlt den Bürgermeistern, alle Sitzungen kommunaler Gremien abzusagen. Auch in Ettlingen und Rheinstetten treffen sich die Gremien vorerst nicht.

In Rastatt ruht der Gemeinderat wegen Corona zunächst

In Rastatt ruht die Arbeit des Gemeinderats und seiner Ausschüsse vorerst bis Ostern. Einfache Angelegenheiten beschließen die Mitglieder im Umlaufverfahren.

Da niemand weiß, wie lange die Krise noch andauert, schließt Bürgermeister Arne Pfirrmann aber nicht aus, dass der Gemeinderat wegen wichtiger Themen auch in Corona-Zeiten tagen muss. Die Sitzung könnte dann in der Badner Halle anstatt im engen Ratsaal stattfinden.

Ähnliche Lösungen gab es in den vergangenen Tagen in anderen Kommunen. So tagte der Gemeinderat Iffezheim am vorigen Montag in der Festhalle. Bürgermeister Christian Schmid begründete die Zusammenkunft damit, dass es Projekte gebe, „die keinen Aufschub dulden“.

Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung und Arbeitsvergaben für die Sanierung der Grundschule. Auch in Elchesheim-Illingen, Au am Rhein, Steinmauern und Ötigheim hatten in der Woche zuvor noch Sitzungen stattgefunden – allerdings zum vorerst letzten Mal.

Corona kann Krisensitzungen zum Haushalt nötig machen

In Baden-Baden waren für den März alle Sitzungen abgesagt. Der Gemeinderat berät am 1. April über eine zusätzliche Kreditaufnahme von zehn Millionen Euro, mit denen die Stadtverwaltung in der Corona-Krise ihre Handlungsfähigkeit sicherstellen will.

Im Murgtal wurden mehrere Ratssitzungen abgesagt. Die Haushalte in Forbach und Loffenau sind bislang nicht verabschiedet worden. In diesem Fall sieht die Gemeindeordnung eine vorläufige Haushaltsführung vor.

Bis zur Verabschiedung dürfen die Kommunen demnach nur Ausgaben tätigen, „zu denen sie rechtlich verpflichtet sind oder die für die Weiterführung der notwendigen Aufgaben unaufschiebbar sind“. Dazu zählen unter anderem die Personalausgaben, die Abwasserbeseitigung, die Wasserversorgung und dringend notwendige Instandsetzungen.

Zwar kann der Gemeinderat Beschlüsse „von geringer Bedeutung“ selbst treffen. Die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges (300.000 Euro) und die Umgestaltung des Friedhofs (100.000 Euro) muss Loffenau dagegen verschieben – hier hat der Gemeinderat das letzte Wort.