Ein 32-jähriger Mann soll am Dienstagabend gegen 19 Uhr beim Aktivspielplatz in der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe ein nackt in der Alb badendes, zweijähriges Mädchen mit seinem Handy gefilmt haben. Das berichtet die Polizei.

Als der Vater des Kindes den Mann zur Rede stellte, ergriff dieser die Flucht. Bei der Verfolgungsjagd stürzten beide zu Boden und verletzten sich leicht. Auf dem Spielplatz alarmierte der Vater des Mädchens weitere Zeugen, die ihm dabei halfen, den 32-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Strafrechtlich nicht relevant

Den Beamten des Polizeireviers Karlsruhe Marktplatz erklärte der Verdächtige, „er mache generell gerne FKK-Aufnahmen, allerdings nicht nur von Kindern, auch von Erwachsenen“, so die Meldung des Polizeipräsidiums Karlsruhe.

Die Ermittlungen hat das Fachdezernat der Kriminalpolizei übernommen und die Aufnahmen inzwischen ausgewertet. Dabei konnten „keine strafrechtlich relevanten Tatbestände festgestellt werden“. Das reine Filmen nackter Menschen sei nicht verboten, erklärt Sabine Doll von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Karlsruhe. Verletzt werde nur das Recht am Bild.