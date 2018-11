Anzeige

In der Karlsruher Oststadt ist am späten Samstagabend ein Fußgänger ins Gleisbett gestürzt und von einer Straßenbahn getötet worden.

Wie die Polizei berichtet, habe der bislang unbekannte Mann gegen 23.23 Uhr die Haid-und-Neu-Straße am Fußgängerüberweg überquert und sei in Richtung Bahnsteig gegangen. Dort hatte die Straßenbahn aus Hagsfeld, die in Richtung Stadtmitte fuhr, bereits angehalten.

Keine Papiere

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann direkt vom dem Bahnsteig an der Haltestelle Hirtenweg in die Gleise. Dort wurde er von der gerade anfahrenden Straßenbahn erfasst und überrollt. Der Mann erlitt sofort tödliche Verletzungen. Der Unbekannte trug laut Polizei keinerlei Papiere mit sich. Er soll zwischen 45 und 65 Jahren, etwa 1,80 Meter groß und von korpulenter Statur mit kurzen Haaren gewesen sein und trug eine Jeans, blaue Turnschuhe und eine braune Lederjacke.

Die Straßenbahn wurde bei dem Unfall aus dem Gleis gehoben, der Sachschaden beträgt rund 10 000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, um Hinweise unter Telefon (0721) 944840.