Polizeieinsatz in der Karlsruher Innenstadt: Wegen einer offenbar telefonisch eingegangenen Drohung am Nachlassgericht in der Kaiserstraße hatte die Polizei um die Mittagszeit vorsorglich den Bereich zwischen Europaplatz und Kaiserplatz kurzfristig abgesperrt.

Auch der Bahnverkehr in der Kaiserstraße war bis 13 Uhr blockiert. Die Polizeiaktion war allerdings nicht von langer Dauer, es kam zu keinen Vorfällen. die Beamten zogen wieder ab, der Verkehr konnte wieder fließen.

Etwa eine Stunde später, gegen 14 Uhr, meldete die Polizei dann eine Festnahme: Ein 79-jähriger Mann aus Dettenheim soll für die telefonische Drohung verantwortlich sein. Der Senior wurde an seiner Wohnanschrift festgenommen, heißt es. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung entdeckten die Beamten zwei Schreckschusswaffen. Der Mann wird nun wegen Bedrohung angezeigt.