Mann wird in Karlsruhe von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Anzeige

In der Karlsruher Oststadt ist am Mittwochvormittag ein Mann von einer Straßenbahn erfasst worden. Er wurde schwer verletzt, dass er laut Polizei in Lebensgefahr schwebt.

Der Unfall ereignete sich am Karl-Wilhelm-Platz. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückte an. Der Unfall führte zu Beeinträchtigungen im Straßenbahnverkehr. Mittlerweile ist der betroffene Abschnitt in der Oststadt wieder freigegeben.

Warum der Mann von der Straßenbahn erfasst wurde, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

BNN