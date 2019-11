Mann wirft in Karlsruhe Nudeln aus Fenster im dritten Stock

Anzeige

War das Essen versalzen? Ein Mann hat am Mittwochabend in der Karlsruher Südstadt ein Knäuel Nudeln aus einem Fenster im dritten Stock geworfen. Es klingt absurd und lustig, war aber tatsächlich gar nicht ungefährlich: Beinahe hätte der 23-Jährige einen Verkehrsunfall verursacht.

Laut Angaben der Polizei war der 23-Jährige bei Freunden in der Schützenstraße zu einem Filmabend zu Besuch. Gegen 22 Uhr warf der Mann dann die Nudeln, die es zum Abendessen gab, aus einem geöffneten Fenster im dritten Stock. Die Nudeln landeten auf der Frontscheibe und auf dem Dach eines vorbeifahrenden Autos. Der Fahrer am Steuer erschrak sich so heftig, das er beinahe gegen ein geparktes Auto gefahren wäre. Verletzte gab es bei dem Vorfall glücklicherweise nicht.

Gegenüber den Beamten konnte der 23-Jährige sein Verhalten später nicht erklären. Ob das Auto durch den Nudelwurf beschädigt wurde, werde derzeit noch überprüft, heißt es von der Polizei. Gegen den Nudelschmäher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

BNN/ots