Mannschafts-Sportarten sollen beim Sport-Abitur ohne Gegenspieler auskommen

Geschafft! Trotz aller Widrigkeiten durch die Corona-Pandemie haben die Schüler in Baden-Württemberg ihr schriftliches Abitur abgelegt. Nun fehlen nur noch die mündlichen und fachpraktischen Prüfungen – unter anderem im Fach Sport. Auch dabei müssen Hygiene- und Schutzvorschriften eingehalten werden. Das Kultusministerium hat deswegen alternative Prüfungsformate entwickelt.

Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Ballsportarten, bei denen Körperkontakte eigentlich schwer zu vermeiden sind. Trotz einiger Einschränkungen sind die Verantwortlichen der Schulen in der Region aber zuversichtlich, dass auch bei diesem Teil des ungewöhnlichen Abiturs alles glatt laufen wird.

„Die fachpraktische Abiturprüfung 2020 findet in abgewandelter Form statt“, teilte Ministerialdirektor Michael Föll Mitte Mai in einem Schreiben an die Schulen mit. Beigefügt war unter anderem ein 16-seitiger Anhang mit Erklärungen zu den alternativen Prüfungsformaten für die Ballsportarten.

„Bei den Mannschafts-Sportarten wird jetzt überwiegend ohne Gegenspieler gespielt werden“, erklärt Marco Kuhn, Direktor des Markgraf-Ludwig-Gymnasium in Baden-Baden. Wo normalerweise mehrere Prüflinge verschiedener Schulen in einem Spiel zusammengefasst werden, sollen nun möglichst wenige Spieler auf dem Feld stehen. „Zum Beispiel beim Handball geht es dann drei gegen null“, sagt Kuhn.

Spielzüge ohne Gegenspieler werden benotet

Kästen und Hütchen dienten stattdessen als Markierungen für Gegenspieler. Statt einer Kleinfeldübung, bei der die Technik der Spieler überprüft und das gesamte Spiel benotet wird, soll es in diesem Jahr Spielzüge geben, bei denen Körperkontakt vermieden wird.

Auch bei der Abnahme der Leichtathletik-Prüfungen laufe anders ab, erklärt Kuhn. „Dafür gab es immer einen zentralen Termin für Baden-Baden und Umgebung.“ Jetzt werde zum Beispiel die Ausdauerleistung von den einzelnen Lehrern direkt in den verschiedenen Schulen abgeprüft. Laut Weisung des Ministeriums dürfen dabei maximal acht Schüler gleichzeitig starten, mit räumlichen Abständen und Vorgaben zum Überholen.

Die Lehrer sollten bei allen Prüfungen die Einhaltung der Abstandsregeln überwachen, berichtet Kuhn weiter. Werde der Abstand nicht eingehalten, seien sie angewiesen, das Spiel direkt zu unterbrechen. Den Schülern entstehe daraus jedoch kein Nachteil wie Punktabzug oder ähnliches, betont er.

Lehrern wird großzügige Bewertung nahegelegt

Wie beim schriftlichen Abitur gelte auch bei den fachpraktischen Prüfungen die Empfehlung der Kultusministerin Susanne Eisenmann, die den Lehrern eine großzügige Bewertung nahelege. „Die Kollegen sollen die Sache mit pädagogischem Augenmaß angehen“, empfiehlt Kuhn. Insgesamt findet er die Umsetzung gut: „Man hat sich da sehr viel Mühe gegeben. Die Formate sind nicht so weit weg von den ursprünglichen Prüfungen.“

„Ich denke, dass das durchaus machbar ist“, sagt auch Uwe Müller, Schulleiter des Karlsruher Max-Planck-Gymnasiums. Trotzdem glaubt er, dass es bestimmt Schüler gegeben hat, die in der Corona-Zeit unter schlechteren Bedingungen trainieren mussten als andere. „Insgesamt gesehen konnte in der letzten Zeit kein praktischer Sportunterricht stattfinden“, sagt er.

Prüflinge durften in den Pfingstferien in Einrichtungen trainieren

Deshalb hat er den Abiturienten auch während der Pfingstferien die Möglichkeit gegeben, zusammen mit den Lehrern in den schuleigenen Einrichtungen zu trainieren. „Unsere Prüflinge haben sich am Freitag vor den Pfingstferien, direkt nach dem schriftlichen Abitur getroffen und Trainingspläne für die Ferien erstellt. Wir versuchen, jetzt nochmal intensiv Vorbereitung zu machen.“

Einige Dinge habe man mit den Einschränkungen einfach nicht trainieren können, führt Müller aus. Deshalb gebe es in diesem Jahr ausnahmsweise die Option, bis zum 19. Juni die individuellen Schwerpunkte in den Sportarten zu wechseln.

Lehrer sehen Trainingsrückstand für Schwimmprüfung

Auch Dirk Andres, Leiter der Sportabteilung am Pädagogium in Baden-Baden, hat seinen Schülern von dieser Möglichkeit berichtet. Gewählt hat sie keiner. „Die haben Leichtathletik und Mannschafts-Sportarten gewählt, das halte ich für weniger problematisch“, sagt er und sieht das Problem eher beim Schwimmen. „Dort waren die Trainingsmöglichkeiten ja nicht nur eingeschränkt, sondern gar nicht vorhanden.“

Gerade für Prüflinge, die nicht im Verein schwimmen, könne es schwieriger werden. Er denkt dabei vor allem an den Ausdauertest im Wasser: „Das Laufen im Wald kann das Schwimmen nicht unbedingt ersetzen. Dort wird man es dann merken, dass das Training fehlt.“

Im Mittelpunkt steht, dass die Schüler ihr Abitur überhaupt ablegen können. Marco Kuhn, Schulleiter Markgraf-Ludwig-Gymnasium Baden-Baden

Trotz ihrer Bedenken sind Andres und auch seine Prüflinge zuversichtlich: „Natürlich ist das Verständnis für die Vorgaben nicht immer da. Das Abitur ist in diesem Jahr ein wahnsinniger personeller und infrastruktureller Aufwand, aber die Schüler sind definitiv froh, dass sie die Prüfungen durchziehen können.“ Dem stimmt auch sein Kollege Kuhn zu: „Im Mittelpunkt steht, dass die Schüler ihr Abitur überhaupt ablegen können.“