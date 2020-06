Marc Marshall zieht bei Auftritt in Karlsruhe das Publikum in seinen Bann

Anzeige

Hupen, drehende Scheibenwischer eher nicht, Winken mit sicherem Abstand schon eher: Applaus der besonderen Art. Der Baden-Badener Allround-Entertainer Marc Marshall stand am Sonntagabend auf der Bühne des Autokinos auf dem Karlsruher Messplatz in der Durlacher Allee.

Ein wunderschöner Sommertag neigte sich seinem Ende. Beste Konzertbedingungen, wenn da nicht Corona wäre. Die Atmosphäre, alles ein bisschen „befremdlich“, aber den Mindestabstandsregeln und eingeschränkten Versammlungsmöglichkeiten in Corona-Zeiten geschuldet.

Das Konzert für die in ihrem Auto sitzenden Zuhörer, die über die Radiofrequenz 91,2 den Ton von der Bühne empfangen, hat einen eigenen Reiz. Die Frage aller Fragen, wie springt der Funke von der Bühne auf die Menschen in den Autos über? Das lautstarke und lang anhaltende Gehupe nach Marc Marshalls Auftritt mit seiner „Welt der Musik & friends“ beantwortete diese Frage.

90-minütiger Ausritt in verschiedene Stilrichtungen

Für die meisten Zuhörer stimmte an dem Abend fast alles. Angefangen von der Übertragung auf der großformatigen Leinwand bis zum Ton im Autoradio. Es war ein rund 90-minütiger Ausritt in viele musikalische Stilrichtungen. Ingmar Otto, Intendant des Karlsruher Kammertheaters, schätzte sich glücklich, in der „kulturellen Überbrückungszeit“ die „Marshalls“ im Autokino begrüßen zu dürfen.

Vater Tony als Verstärkung

„Ohne Corona wäre das Konzert nicht zustande gekommen.“ Mit jazzigen und poppigen Melodien, die Seele berührenden Balladen wie „Glaub an mich“, zog Marc Marshall sein Autopublikum schnell in den Bann. Und mit seinem Bruder Pascal und Tony, seinem Vater, als Gäste hatte er zusätzlich Verstärkung mitgebracht. Bei Tonys Einlage kein Lied à la „Schöne Maid“ oder „Heute hauen wir auf die Pauke“, sondern eher eine zu Herzen gediegene Arie.

Der Auftritt im Karlsruher Autokino ist für Entertainer Marc Marshall ein Fortschritt. Endlich wieder ein bisschen Publikumsnähe. Tags zuvor hat er spontan mit seiner „Gesangsfamilie“, wie er sagt, ein musikalisches Programm für das Autokino zusammengestellt. Bruder Pascal weiß bei seiner Einlage zur Zeit passend mit dem Udo Jürgens-Song „Immer wieder geht die Sonne auf“ gleich den Ton zu treffen.

Als er und Bruder Marc gemeinsam ein Duett singen, steigt die Stimmung. Zwischendurch spricht Marc Marshall von der „Universellen Kraft der Musik“, sie fehle an allen Ecken und Enden in der Corona-Zeit. Vater Tony, sichtlich angeschlagen, kam mit Stock auf die Bühne und nahm bescheiden Platz, um dennoch lautstarkes Gehupe und wildes Auto-Geblinke für seinen gefühlvollen Vortrag mitzunehmen. Viele waren gerade wegen ihm gekommen. Und als Pascal, Marc und Tony gemeinsam das alte Countrylied „Green, green grass of home“ anstimmten, entstand ein musikalisches Gefühl, als würden alle drei in eine Zeit vor langen, langen Jahren in ihrer Familie zurückversetzt.