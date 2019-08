Marco Thiede verlängert beim KSC bis 2022

Anzeige

Marco Thiede verteidigt für zwei weitere Jahre auf der rechten Seite des Karlsruher SC. Der 27-Jährige hat seinen Vertrag bis 2022 verlängert, wie der KSC am Mittwoch mitteilte.

„Unser Team funktioniert sehr gut, wir haben eine gute Truppe zusammen. Ich fühle mich hier sehr wohl, für mich passt in Karlsruhe einfach das Gesamtbild, die tolle Unterstützung der Fans und was gerade rund um den KSC entsteht“, wird Thiede in der Mitteilung zitiert.

Spielte unter KSC-Coach Schwartz bereits in Sandhausen

Der Vertrag des 27-Jährigen wäre eigentlich am Ende der Saison ausgelaufen. Thiede war im September 2017 in den Wildpark gewechselt. Seitdem absolvierte er 71 Partien in der 3. Liga und der 2. Bundesliga für den KSC. In der Vorsaison verpasste Thiede nur ein einziges Spiel und war so einer der Garanten für den Aufstieg in der vergangenen Saison.

Mehr zum KSC:

Die Gegengerade, die ehemalige Heimat der KSC-Fans, wird aktuell von Baggern abgerissen.

Der Fall Jatta: Dachverband der KSC-Anhänger stellt sich gegen rassistische Vorwürfe.

Der gebürtige Augsburger spielte zuvor vier Jahre für den SV Sandhausen und hatte dort bereits mit KSC-Trainer Alois Schwartz zusammengearbeitet. Für die Nordbadener kam Thiede auf 74-Zweitliga-Partien.

BNN