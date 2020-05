Marienfigur mit Wachs überschüttet: Unbekannter verwüstet Kirche in Karlsruhe

Anzeige

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend in der St.-Peter-und-Paul Kirche in Mühlburg einen Sachschaden von geschätzten 1.000 Euro angerichtet. Er überschüttete unter anderem die Marienfigur mit Wachs. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Laut Angaben der Polizei soll der Täter zwischen 18 und 19.05 Uhr die in der Kirche aufgestellte Marienfigur mit Wachs überschüttet haben. Dem nicht genug: Er verteilte das Wachs an einer Wand und auf dem Fußboden und versuchte, ein Holzbrett anzuzünden. Nachdem er auch noch die Blumen aus der Vase nahm und auf dem Boden verteilte, verschwand er unerkannt aus der Kirche.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer im besagten Zeitraum etwas beobachtet hat, soll sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721/6663611 melden.

BNN