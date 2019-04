Martin Schulz zu Besuch in der BNN-Redaktion

Anzeige

Auf seiner Europawahlkampftour für die SPD besuchte der ehemalige Präsident des Europaparlaments und Ex-Kanzlerkandidat Martin Schulz die Karlsruher Redaktion der BNN. Im Gespräch warnte er vor den Gefahren, die der EU durch die wachsende Macht der Rechtspopulisten und die Ausweitung der politischen Debatte auf das Internet drohten.

Martin Schulz ist in seinem Element. Der Mann, der die Europäische Union so gut kennt wie kaum ein anderer – 23 Jahre lang war er Europaabgeordneter, fünf Jahre Präsident des Europaparlaments – ist zur BNN-Redaktionskonferenz nach Karlsruhe gekommen, um über sein Thema zu sprechen: die EU. Es sind nur noch vier Wochen bis zu den Europawahlen und Schulz zieht als Teil des Wahlkampfteams durch die Republik, um die Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten für die Europawahl, Justizministerin Katarina Barley, zu unterstützen. Er besucht Wochenmärkte, Firmen, Zeitungsredaktionen, spricht auf Foren und nimmt an Bürgerfragestunden teil.

Bedrohung durch wachsenden Macht der Rechtspopulisten

Schulz, der seit seinem Rücktritt vom Parteivorsitz nur noch als einfacher Abgeordneter für die nordrhein-westfälische SPD im Bundestag sitzt, ist bekannt als Mann der klaren Worte, als der Bodenständige, der mit seiner lockeren, manchmal etwas flapsigen Art gut auf Bürger zugehen kann. So wirkt er auch im Gespräch mit den BNN. „Die Europäische Union ist in Gefahr“, konstatiert er gleich zu Beginn – verliert dabei aber nicht den Optimismus: „Die Aufmerksamkeit der Menschen für das Thema Europa ist hoch“, berichtet er von Begegnungen während seiner Wahlkampftour, und ergänzt: „Es geht nicht um die Frage: ,Europa Ja oder Nein?‘, sondern um die Frage: Welches Europa wollen wir?“

Eine große Bedrohung für die EU sieht Schulz in der wachsenden Macht der Rechtspopulisten. Diese „Versimplifizierer“, wie er sie nennt, die mit einfachen Antworten auf schwierige Fragen daherzukommen scheinen, bestimmten die Debatte zunehmend. Die „Internet-Kultur“ mit ihrem Hang zu schnellen, zugespitzten Schlagzeilen, biete für sie den idealen Nährboden. Die Möglichkeit der Beteiligung im Netz mache die Politik zwar „teilweise direkter, aber auch komplizierter“, so Schulz.

Migration als „ungelöstes Problem“

Dabei ist es schon kompliziert genug, die Interessen von derzeit noch 28 Mitgliedstaaten in einem gemeinsamen Konstrukt zu bündeln. Eine der schwierigsten Fragen dabei ist die Migration. Von der „Migration als offene Wunde des Kontinents“ hatte der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) Manfred Weber in einem BNN-Interview gesprochen. Das geht Schulz zu weit. Für ihn sei die Migration ein „ungelöstes Problem“.

Die EU muss sich im Klaren darüber sein, dass wir ein Zuwanderungsziel sind.

Dafür, dass sich etwa Spanien und Italien in der Frage der Verteilung von Flüchtlingen allein gelassen fühlten, zeigt Schulz Verständnis. Daran, dass Polen und Ungarn regelmäßig gegen EU-Richtlinien verstoßen und der ungarische Ministerpräsident es ablehnte, nur 1 290 Menschen in seinem Land aufzunehmen, als es zu Beginn der Flüchtlingskrise darum ging, 160 000 in Griechenland gelandete Migranten auf europäische Länder zu verteilen, übt er scharfe Kritik. Bei derlei Verstößen gegen Vorgaben aus Brüssel müssten die EU-Mitgliedstaaten härter durchgreifen, fordert der SPD-Politiker. Seiner Meinung nach bräuchte es ein Quotensystem für die Verteilung von Flüchtlingen in Europa und ein Einwanderungsrecht nach dem Vorbild der USA oder Kanadas. Denn, so Schulz, „die Migration ist ein Problem, das zunehmen wird.“ Dabei gehe es nicht nur um Menschen, die Asyl suchen, sondern um die Zuwanderung im Allgemeinen. „Die EU muss sich im Klaren darüber sein, dass wir ein Zuwanderungsziel sind.“

Einheitliche Linie bei der Besteuerung von Internet-Konzernen

Im Gespräch schafft Martin Schulz die Balance zwischen Ernsthaftigkeit und Lockerheit, immer mal wieder lässt er einen Spruch fallen. Zur Teilnahme der Briten an der Europawahl trotz des bevorstehenden Brexit sagt er: „So einen Unsinn habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen.“ Im Übrigen könne die EU in Sachen Brexit nichts mehr tun, „das Problem liegt jetzt in Großbritannien.“ Die von der Union gestützte

Idee eines gemeinsamen deutsch-französischen Flugzeugträgers bezeichnet Schulz als „Witz“, nur um im Anschluss deutlich zu machen, dass eine gemeinsame Linie bei der Besteuerung von Internet-Konzernen ein viel wichtigeres Anliegen sei. Und sein eigenes Scheitern bei der Kandidatur als Kanzler und der Bundestagswahl 2017 kommentiert er flapsig mit dem Satz: „Man geht ja nicht in die Politik, um Glücksgefühle zu bekommen.“

Ich hätte auf meine

Intuition hören sollen

2017 begann Schulz’ Höhenflug. Der „Schulz-Zug“, wie der Hype um den SPD-Politiker aus NRW bezeichnet wurde, bretterte durch die Republik und begeisterte die Massen. Schulz, das Zugpferd, wurde beim Parteitag mit 100 Prozent der Stimmen zum neuen Parteivorsitzenden gewählt, in den Umfragen schossen die Sozialdemokraten auf 33 Prozent.

Bei den Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen zeichnete sich dann aber bereits ein deutlicher Dämpfer ab, und bei der Bundestagswahl kam der Rückschlag. 20,5 Prozent, das schlechteste Ergebnis der Sozialdemokraten seit 1949. Rückblickend erkennt Schulz seine Verantwortung an dem schlechten Ergebnis an: „Ich hätte auf meine Intuition hören sollen“, benennt er seinen Fehler. Bei der Wahlkampfstrategie habe er sich zu sehr von anderen beeinflussen lassen, sich „treiben lassen.“

Verbittert wirkt Schulz nicht mehr, wenn er zurückschaut. Ohnehin geht sein Blick jetzt nach vorne, in Richtung Europawahl. Denn der 63-Jährige, der neben Englisch noch vier weitere Fremdsprachen beherrscht, weiß, dass viel auf dem Spiel steht. Die EU ist in Gefahr, meint er, dabei sei sie die einzig richtige Antwort auf die Globalisierung, ein Bollwerk gegen China und die USA, die zunehmend versuchten, Einfluss auf die europäischen Länder auszuüben.

Die Bundesregierung fordert er auf, das Thema Europa schwungvoller anzugehen. Die Zurückhaltung nach dem Vorstoß des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der mit einem Gastbeitrag in 28 Zeitungen eine Debatte über Europa anregen wollte, verurteilt Schulz. „Ich stehe teilweise fassungslos vor der Reaktion aus dem Kanzleramt“, sagt er. „Wenn ein Regierungschef schreibt, dann sollte eine Regierungschefin antworten, also in dem Fall Frau Merkel. Und alles was kam, war eine Reaktion von Annegret Kramp-Karrenbauer in einem Artikel in der Welt.“

Beim Thema Lesen kommt der Buchhändler in ihm wieder hervor

Auf seiner Wahlkampftour hat Schulz noch einige Stationen vor sich, die nächste ist nach dem BNN-Gespräch in der Karlsruher Redaktion Bruchsal. Was ihm neben dem ständigen Reisen und Werben für Europa Freude bereitet? „Jedes Telefonat mit meiner Frau“, antwortet Schulz. Zudem lese er „extrem viel“. Gerade die „Märzgefallenen“ von Volker Kutscher über Soldatenmorde im Schatten des Reichstagsbrandes 1933. Beim Lesen kommt auch der Buchhändler in Martin Schulz wieder hervor – den Beruf übte er aus, bevor er Politiker wurde. Die Situation der Verlage betrachte er mit Sorge, berichtet er, „auch Großhandelsketten im Buchhandel gehen in die Knie.“