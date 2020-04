Maskenpflicht in der Corona-Krise: So sieht es in den Innenstädten der Region aus

Anzeige

Ab heute ist sie also da, die Maskenpflicht in Baden-Württemberg. Im öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkaufen müssen nun Mund und Nase mit Masken, Tüchern oder Schals bedeckt werden. Und der erste Eindruck in der Region zeigt: Viele halten sich daran.

In der sehr mäßig besetzten Bahn tragen alle Fahrgäste einen Mund- und Nasenschutz, auch wenn die Nase manchmal doch noch unauffällig frei bleibt. Der eine greift zum sportlichen Schlupfschal, der andere zur selbst genähten Maske.

An den Masken wird gezupft

Was auffällt: An den Haltestellen wird bis zu den letzten Sekunden vor dem Einsteigen nochmal daran herumgezupft, das Ganze ist noch ungewohnt. Sitzt sie auch richtig? Wie kann ich sie platzieren, damit die Brille nicht beschlägt? Nur um zu merken, dass dies wohl unmöglich ist.

Das bekannte Phänomen, dass Raucher, kurz bevor die Bahn eintrifft, nochmal hektisch an ihrem Glimmstängel ziehen, um ja nichts von dem kostbaren Tabak zu verschwenden, wird von einem Bahnfahrer an diesem Montag noch einmal auf die nächste Stufe gebracht. Er nimmt einen tiefen Zug und atmet den grauen Rauch aus, während er die Maske anzieht – gewolltes Passivrauchen bei jedem Atemzug durch die Maske quasi.

Nur wenige Fahrgäste ohne Maske

„Erste Stichproben unserer Kontrolleure haben ergeben, dass nur sehr wenige Fahrgäste ohne Maske unterwegs sind“, sagt Michael Krauth, Pressesprecher des Karlsruher Verkehrsverbunds. Seit Montag sind in den Bussen und Bahnen wieder Fahrscheinkontrolleure unterwegs, die Fahrgäste ohne Schutz auch auf die geltende Maskenpflicht hinweisen.

Vom Sinn und Zweck der Maskenpflicht sind aber nicht alle Fahrgäste überzeugt. „Es wird doch sehr viel über die Sinnhaftigkeit von Masken als Schutz gegen eine Ansteckung diskutiert. Da weiß man nicht so recht, was man davon halten soll“, sagt Marliese Weber in der Bahn von Durlach nach Karlsruhe. Auch Abu Elezz sieht die bisherigen Regeln als ausreichend zum Schutz gegen eine Ansteckung eher kritisch. „Die Leute halten ja schon Abstand. Das muss eigentlich reichen“, sagt Elezz. Abstand halten ist in den Bahnen auch problemlos möglich – nach Angaben des KVV sind derzeit drei Viertel weniger Leute mit der Bahn unterwegs als normalerweise.

Vor dem Supermarkt weist ein Sicherheitsdienst auf die Maskenpflicht hin

Um Punkt 8 Uhr öffnet ein großer Supermarkt am Karlsruher Europaplatz. Die Leute stehen davor Schlange, der Abstand wird eingehalten, alle tragen schon vor dem Eingang ihre Masken. Ein Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdiensts baut seinen „Stand“ mit Desinfektionsmitteln und Einwegtüchern zum Desinfizieren der Einkaufswägen auf. Was passiert, wenn ein Kunde ohne Maske den Laden betreten will? „Derzeit weisen wir lediglich auf die Maskenpflicht hin, die Kontrolle übernimmt die Behörde“, sagt der Mitarbeiter. Ersatzmasken gibt es keine.

In den Einkaufsmärkten in der Käppelestraße wird das Tragen einer Maske als Schutz gegen eine Covid-19-Infektion kontrovers diskutiert. Manche Kunden befürchten, dass sich die Menschen durch das Tragen einer Maske zu sehr in Sicherheit wiegen und die Abstandsregel vernachlässigen werden. In den Läden wird das Tragen eines Mund- und Nasen-Schutzes aber kontrolliert. Bei der Filiale des Heimwerkermarkts Bauhaus in der Südstadt erhalten Kunden ohne Schutz am Eingang sogar eine Einwegmaske.

Masken liefern Gesprächsstoff

Auch wenn die Masken ungewohnt sind und sicherlich noch das ein oder andere Mal für Ärger sorgen dürften (beispielsweise, wenn man nach langer Anfahrt vor dem Supermarkt bemerkt hat, dass der Mund- und Nasenschutz noch zuhause liegt), so bringen sie anscheinend zumindest einen Vorteil: Sie liefern Gesprächsstoff, im wahrsten Sinne des Wortes. „Hät die d’Emilie gmacht?“ (Für alle Nicht-Badener: „Hat deine Maske die Emilie gemacht?“), wie ein Mann in der Kaiserstraße seinem Bekannten schon von Weitem zuruft, dürfte heute nur eine von vielen Konversationen rund um die bunten Accessoires im Gesicht sein, die möglicherweise Leben retten könnten.

Auch in Rastatt wird die Maskenpflicht überwiegend eingehalten

Die Rastatter halten die Pflicht überwiegend ein. Sogar Babys in Kinderwagen tragen teilweise einen Gesichtsschutz. In einigen Geschäften mussten Inhaber oder Verkäufer zunächst daran erinnern und auch mit den Kunden diskutieren. Einstimmig sagen die Verantwortlichen, Menschen ohne Masken würden sie nicht bedienen.

Im Farben-Fachgeschäft Pfeffinger ist Inhaberin Nora Pfeffinger in die Produktion gegangen: „Sofort als die Maskenpflicht angekündigt wurde habe ich mich abends hingesetzt und bis um 22 Uhr genäht.“ Sie komme nicht dazu Vorräte anzulegen. „Die Masken gehen sofort weg.“

In einigen Geschäften sind Mitarbeiter ausschließlich mit Glasscheiben vom Kunden getrennt, woanders tragen auch die Verkäuferinnen zusätzlich Masken.

Passfotos oder Bewerbungsbilder seien weiterhin ohne Maske möglich, erzählt Marianne Haunf vom Fotostudio Grafe. Dafür habe das Studio eine Ecke, in die ansonsten niemand hinkomme. Der Fotograf trage aber einen Mundschutz.

