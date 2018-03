Maskierte Männer sprengen Geldautomaten in Karlsruhe

Unbekannte haben am Dienstagmorgen einen Geldautomaten in einer Bank im Karlsruher Stadtteil Knielingen gesprengt. Das teilte das Polizeipräsidium der Fächerstadt am Dienstag mit.

Gegen 3.30 Uhr konnte ein Zeuge nach einem Knall vier maskierte Männer beobachten, die aus der Filiale in der Herweghstraße flüchteten. Sie konnten trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung entkommen, an die Geldkassetten waren sie nicht gelangt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 939-5555 zu melden.