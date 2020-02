Präsident des Brauerbundes: Bier hat relativ wenige Kalorien – das ist eine Chance für uns

Anzeige

Ein Leben fürs Produkt Bier – Matthias Schürer kämpft auch Jahre nach seinem Abschied als Geschäftsführer der Brauerei Hoepfner für die Bier-Vielfalt im Südwesten. Seit 2011 ist der Linkenheimer ehrenamtlicher Präsident des Baden-Württembergischen Brauerbundes. BNN-Redakteur Dirk Neubauer unterhielt sich mit ihm über weiter sinkende Absatzmengen, über den Boom bei den alkoholfreien Bieren und über die Bedeutung der Bierkönigin.

Herr Schürer, mit was stoßen Sie eigentlich auf Ihren 71. Geburtstag an?

Schürer (lacht laut auf): Mit Bier natürlich …

… das müssen Sie jetzt sagen.

Wegen unserer Bierkönigin belächelt uns keiner mehr

Schürer: Nein, das ist nicht geflunkert. Bier schmeckt mir besser als Sekt.

Die Winzer haben Weinköniginnen, Baden-Württemberg dank Ihrer Initiative neuerdings eine Bierkönigin. Anfangs wurde Ihr Verband dafür belächelt.

Schürer: Ja, das stimmt, aber inzwischen belächelt uns niemand mehr, weil die Bierkönigin einiges bewegt hat. Sie war viel unterwegs, hat die Freude am Produkt ausgestrahlt. Die künftige Bierkönigin wird übrigens im Mai gekrönt.

Aber der Bierabsatz sinkt weiter im Südwesten, korrekt?

Schürer: Wir haben bislang nur die Zahlen bis November vorliegen. Der steuerpflichtige Bierausstoß ist demnach im Südwesten um 3,5 Prozent zurückgegangen. Darin ist aber die Steigerung beim alkoholfreien Bier nicht enthalten. Dort gibt es voraussichtlich ein zweistelliges Plus. Die Brauereien sollten weiterhin investieren, um mehr alkoholfreies Bier absetzen zu können.

Erstaunlicherweise wird weniger Weizenbier getrunken. Warum?

Schürer: Das Weizen hat in den vergangenen Jahren geboomt. Nun holt das sogenannte Helle auf.

Bundesweit ist auch die Nachfrage nach Dosenbier gestiegen.

Schürer: Stimmt, aber zu Lasten von Bier in Plastikflaschen. Dem Anteil von Bier in Mehrwegflaschen nimmt das nichts. Der durchschnittliche Mehrweganteil beim Bier liegt nach wie vor bei 80 Prozent.

Diese Marktveränderung zeigt, dass weiter kräftig investiert werden muss. Im Südwesten sind vor allem mittelständische Brauereien betroffen.

Schürer: Da liegen Sie richtig. Wir brauchen für unsere Betriebe mehrere gemeinsam genutzte Abfüll-, Sortier- und Logistikzentren. Dort könnten mehrere Brauereien ihre Biere abfüllen. Es gäbe auch weniger Verkehr in den Innenstädten, wo viele Brauereien – historisch bedingt – ihren Sitz haben. Solche gemeinsam genutzten Zentren würden Investitionen für die mittelständische Brauereiwirtschaft rentabler machen.

Ist das Ihre Idee?

Schürer: Ja, ich habe auch schon mit potenziellen Partnern gesprochen und mir Grundstücke angesehen. Aber das ist wirklich noch in einem Anfangsstadium. Viele Brauereien müssen davon noch überzeugt werden.

Der Pforzheimer Wolfgang Scheidtweiler setzt innerhalb seiner Gruppe auf einen solchen Verbund. Er hat in der Region mit Hatz-Moninger, Franz, Palmbräu, etc. viele Brauereien gekauft. Ist er der Retter dieser historischen Biermarken oder verwässert er die regionale Biervielfalt?

Scheidtweiler stärkt die Region

Schürer: Mit den Marken, die er erhält, ist er ein Retter. Er hilft insgesamt unserer Region mit ihrer Braukultur und stärkt das Gegengewicht. Denn andere, nicht aus der Region stammenden Brauereien, wollen hier Fuß fassen.

Was die Deklaration der Kalorienzahl angeht, ziehen viele in Ihrer Branche bereits an einem Strang.

Schürer: Das ist eine riesige Chance für uns. Bier hat beispielsweise im Vergleich zum Wein und zu Säften relativ wenige Kalorien. Viele Verbraucher sind überrascht, wenn Sie das anhand der Kennzeichnung auf den Flaschen erkennen.

Wie wird sich der Bierabsatz in Deutschland weiter entwickeln?

Schürer: Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch wird weiter sinken, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Das liegt sicher auch daran, dass es viele junge Menschen gibt, die weniger Bier trinken, als wir früher in dem Alter. Potenzial sehe ich bei den Frauen. Wir haben inzwischen eine enorme Sortenvielfalt. Nicht mehr jedes Bier schmeckt bitter. Wir sollten Frauen ermuntern, einfach mal auszuprobieren. Dieses Thema wird sicher auch die neue Bierkönigin angehen.

Der führende deutsche Bierkonzern, die Radeberger-Gruppe, erhöht für das Gros ihrer 40 Biermarken die Fassbierpreise. Auch Krombacher verlangt mehr. Werden die baden-württembergischen Brauer nachziehen?

Schürer: Das wird je nach Einzelbrauer stattfinden oder nicht. Das wird nach meiner Einschätzung keine große Bewegung sein.