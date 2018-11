DFB ermittelt wegen Pyroshow gegen KSC

Anzeige

Dieses Feuer wird vielleicht teuer: Laut dem Portal liga3-online.de ermittelt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gegen den Karlsruher SC wegen der Pyroshow nach dem Spiel gegen die Würzburger Kickers am Samstag.

Der Kontrollausschuss des DFB habe ein Ermittlungsverfahren gegen den KSC eingeleitet und den Verein zu einer Stellungnahme aufgefordert. Mit den Bengalos war am Samstag dem Abschied vom Wildparkstadion gedacht worden. Pyrotechnik ist in Stadien jedoch verboten.

KSC nimmt Stellung

Am späten Mittwochnachmittag nahm der KSC Stellung und bestätigte, dass der Verein vom DFB zu einer Stellungnahme aufgefordert worden sei. „Die Veranstaltung des Meisterschaftsspiels des KSC gegen die Würzburger Kickers am vergangenen Samstag wurde nach der Pressekonferenz mit einer Durchsage des Stadionsprechers formal und ordnungsgemäß beendet“, hieß es in der Pressemitteilung.

Anschließend habe die neue, separate Veranstaltung „Abschied Wildparkstadion“ stattgefunden. Veranstalter seien die „Supporters Karlsruhe 1986“ gewesen. Über diese Aktion wurden laut Mitteilung Branddirektion, Polizei, Bauordnungsamt, Ordnungs- und Bürgeramt sowie der städtische Eigenbetrieb Fußballstadion im Wildpark informiert; „alle erforderlichen Genehmigungen“ seien erteilt worden.

Ob auch der DFB über die Zweitveranstaltung in Kenntnis gesetzt wurde, wie es ein KSC-Sprecher laut liga3-online.de mitgeteilt hat, stand in der Pressemitteilung nicht.

Über 60.000 Euro Strafe?

Nach Angaben von liga3-online.de könnte es für den Karlsruher SC teuer werden, sollte die Pyroshow in den Zuständigkeitsbereich des Deutschen Fußball-Bundes gefallen sein: „Legt man den zu Saisonbeginn eingeführten Strafenkatalog zu Grunde, wonach jede abgebrannte Pyro-Fackel eine Strafe von 350 Euro nach sich zieht, würde sich im Falle des KSC bei rund 180 gezündeten Bengalos eine Strafe von insgesamt 63.000 Euro ergeben – zumindest, wenn der standardisierte Strafenkatalog tatsächlich Anwendung finden sollte.“

Ähnlicher Vorfall in Erfurt

Laut dem Online-Portal gab es im Februar 2015 in Erfurt einen ähnlichen Fall. Damals sei zum Abschied vom Steigerwaldstadion ebenfalls eine Pyroshow gezündet worden. Nach Angaben von liga3-online.de verhängte der DFB deswegen eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro. Diese sei nach einem Einspruch der Erfurter auf 15.000 Euro reduziert worden.

Auch die Verantwortlichen aus Thüringen waren laut dem Online-Portal davon ausgegangen, dass es sich bei der Pyroshow um eine eigene Veranstaltung gehandelt hatte. Allerdings sei der Verein in diesem Fall laut DFB vor dem Spiel explizit auf die Unrechtmäßigkeit der Aktion hingewiesen worden.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

bnn.de hat zum Wildparkstadion ein umfassendes Dossier angelegt, das hier zu finden ist.