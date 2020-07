Anzeige

Der Wind rauscht in den Bäumen von Karlsruhe-Rappenwört. Die Vögelzwitschern, noch ist nicht viel los am Sonntagmorgen rund um das Naturschutzzentrum. Eine kleine Gruppe macht sich auf den Weg, die allerdings keine sportliche Leistungen oder reines Sightseeing im Sinn hat. Es geht um Meditation, um Märchen, um tief eintauchen in die Natur, wie es Annette Volz zu Beginn klar macht.

Die ausgebildete Entspannungstrainerin und Märchenerzählerin aus Rüppurr sammelt eine achtköpfige Schar um sich, die neugierig der Einladung des Naturschutzzentrums zum „Meditativen Waldspaziergang mit Märchen“ gefolgt ist.

Martina aus Rheinstetten ist dabei und sagt: „Ich probiere zur Zeit viel aus. Das kann nur gut sein in der Natur“. Sie ist nicht ganz unerfahren, was Meditation im Wald angeht. „Ich habe auch schon Waldbaden gemacht“. Begleitet wird sie von ihrer Freundin Sabine, die ganz pragmatisch bekennt: „Zur Zeit gibt es ja auch nicht so viel anderes“.

Auch interessant: Immer mehr Staatstheater-Mitarbeiter erheben schwere Vorwürfe gegen Spuhler

Konzentrationsübung unter Bäumen

Und los geht es über den Walderlebnispfad tief hinein in den Rheinauenwald. „Der Aufenthalt im Wald tut uns gut,“ sagt Annette Volz zur Gruppe, deren Mitglieder dann gleich am sogenannten Froschteich ihre Gedankensammeln können und sie praktisch mit einer Handbewegung in den Teich werfen können. „Täglich schwirren uns bis zu 50.000 Gedanken durch den Kopf. Wir machen hier einfache Übungen, um uns auf sich selbst zu konzentrieren.“

Umschwirrt von der ein oder anderen Schnake kommt die Gruppe auf eine Lichtung,dort platziert Annette Volz alle auf einem Baumstamm. Hier geht es um bewusstes Gehen, wer will, kann seine Schuhe ausziehen und barfuß über den Sand, über Laub, Moos oder Steine laufen. „Wichtig ist langsam gehen, dass sie es genau wahrnehmen können.“

Dazu gibt es ebenfalls ein Märchen, wie überhaupt an allen von insgesamt sechs Stationen. Es dreht sich um Königssöhne, einem Dummling, einen Fischer mit seiner Frau oder ein Mädchen, dass sich auf der Flucht im Wald befindet. Entscheidend ist nicht, was erzählt wird, entscheidend ist, dass es erzählt wird – von Annette Volz mit ruhiger Stimme und mit einem Gong eingeleitet.“

Schweigen im Wald von Karlsruhe-Rappenwört

Und so beginnen sich die Gemüter der Teilnehmer sichtlich zu entspannen, was man auch förmlich mit den Händen greifen kann, als auf einer anderen Lichtung sich jeder einen Baum suchen soll und in einen kleinen Dialog mit ihm treten soll. „Fassen Sie ihn an, riechen Sie an ihm,“ fordert Annette Volz auf. Am Entensee heißt es dann eine Minute zu schweigen, auf der anderen Seeseite jubeln Kinder.„Wir sind im Hamsterrad und nehmen die kleinen Dinge nicht mehr wahr.“

Auf der nächsten Etappe gilt es, irgendetwas am Wegesrand aufzusammeln, was einem auffällt. Martina aus Rheinstetten beispielsweise hat ein beachtliches Stück Rinde samt Moos gefunden. Um die Dinge dann mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, heißt es auf dem Rückweg die Baumlandschaft mal durch einen Spiegel zu betrachten. Zurück am Naturschutzzentrum sehen alle sehr zufrieden und entspannt aus. Auch Martina aus Rheinstetten: „Das war genau richtig hier, ich bin jetzt völlig tiefenentspannt.“