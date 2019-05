Mehr als 40.000 Besucher feierten die Verfassung in Karlsruhe

Anzeige

Auf der zentralen Veranstaltung zum 70. Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes haben in Karlsruhe über 40.000 Menschen friedlich und bei bester Stimmung gefeiert. Das vielseitige Programm bot einen Spagat zwischen Unterhaltung und Information zu den Themen Recht und Gerechtigkeit.

Ein positives Resümee nach vier Tagen VerfassungsFEST konnte Karlsruhes Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup ziehen: „Es ist uns gut gelungen, drei Dinge miteinander zu verbinden: Volksfest, Verfassung und Europa – und das auf ganz vielfältige und kreative Weise“, sagte Mentrup.

„Das viertägige Verfassungsfest hat die Menschen und die beteiligten Organisationen auf Augenhöhe zusammengebracht, und das war ein ganz wichtiges Gefühl für unsere Stadt. Dieses besondere Ereignis hat Karlsruhe nicht nur in der Region, sondern bundesweit exzellent präsentiert. Das Verfassungsfest war eine beglückende Erfahrung für alle, die da waren.“

Steinmeier und Kretschmann zu Gast

Zum Auftakt des VerfassungsFESTs am Mittwoch bescherte der Besuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier den Feierlichkeiten in Karlsruhe bundesweites Interesse. Rund 350 Bürgerinnen und Bürger verfolgten die Rede des Bundespräsidenten und das anschließende Karlsruher Verfassungsgespräch bei der Live-Übertragung im Bürgersaal des Rathauses.

Nach einem spannenden Talk mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann und weiteren Gästen verfolgten über 3.000 Besucherinnen und Besucher ein Festkonzert der Badischen Staatskapelle, die dem Grundgesetz mit der Nationalhymne, der Europa-Hymne und Franz Schuberts Großer Sinfonie in C-Dur ein musikalisches Geschenk zum 70. Geburtstag darbot.

Wohlfühl-Atmosphäre

ARD-Rechtsexperte Dr. Frank Bräutigam, der das VerfassungsFEST alle vier Tage lang als Moderator und programmatisch mit den „Sofa-Richtern“ begleitete, lobte die Wohlfühl-Atmosphäre in Karlsruhe: „Besonders gut gefallen hat mir die Atmosphäre am Abend, besonders beim Klassik-Konzert am Donnerstag. Das erinnert mich stark an die Schlosslichtspiele, obwohl es dieses Mal um ein ganz anderes Thema, nämlich unser Grundgesetz, ging. Die Leute sitzen auf ihren Decken und genießen schöne Abende – das gehört einfach zu Karlsruhe, das finde ich wirklich schön.“

Das zweitägige Bürgerfest am Freitag und Samstag war ein großer Besuchermagnet bei größtenteils schönstem Festwetter und lockte mehrere zehntausend Bürgerinnen und Bürger auf den Karlsruher Schlossplatz. Die musikalischen Höhepunkte Mr. M’s Jazz Club und Frida Gold, aber auch die vielfältigen weiteren Programmpunkte mit Kabarett, Tanz und Live-Musik begeisterten das Publikum. Auf reges Interesse stieß die Informations- und Erlebnismeile, auf der sich rund 50 Aussteller, darunter die Verfassungsorgane Bundesregierung, Bundesverfassungsgericht, Bundestag und Bundesrat präsentierten.

Bundesverfassungsgericht öffnete seine Türen

Am letzten Tag des VerfassungsFESTs lud das Bundesverfassungsgericht unter dem Motto „Offene Verfassung, offenes Gericht“ zum Blick hinter die Kulissen beim Tag der offenen Tür ein. Neben Rundgängen durch das Bundesverfassungsgericht und Gesprächen mit Verfassungsrichterinnen und -richtern begeisterten die kulturellen Programmpunkte Bucerius Big Band und die eindrucksvolle Performance „Grundgesetz – ein chorischer Stresstest“ der Regisseurin Marta Górnicka die Besucherinnen und Besucher.

Entsprechend zufrieden zeigte sich Prof. Dr. Stephan Harbarth, Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts: „Karlsruhe und Deutschland sind in guter Verfassung, und das haben diese vier Tage eindrucksvoll gezeigt. Wir freuen uns über die großartige Atmosphäre und den hohen Zuspruch, den sowohl das Verfassungsgespräch als auch unser Tag der offenen Tür und unser Informationspavillon vor dem Schloss erfahren haben. Aus den unzähligen Gesprächen mit den Bürgerinnen und Bürgern konnten wir deutlich herauslesen: Die Menschen haben heute das Grundgesetz als ihre Verfassung gefeiert, auf die sie sehr stolz sind.“

BNN/pm