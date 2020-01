Mehr psychisch Kranke suchen Hilfe bei Bahnhofsmissionen in Karlsruhe und Mannheim

Anzeige

Sie hilft Kindern allein auf Reisen ebenso wie Senioren. Auch für Menschen in schwierigen Lebenslagen ist die Bahnhofsmission da. Immer häufiger registrieren die Helfer eine hohe Zahl von Besuchern in einer psychischen Ausnahmesituation. Das sagt der Vorsitzende der Konferenz Kirchlicher Bahnhofsmissionen in Deutschland, Klaus-Dieter Kottnik. Dabei handle es sich mitnichten um einen subjektiven Eindruck der ehrenamtlichen Helfer.

Von Stephen Wolf und Elvira Weisenburger

Statistiken der Bahnhofsmissionen belegten diese Entwicklung: Demnach wurden 2018 pro Bahnhofsmission in Deutschland durchschnittlich fast 5.400 Menschen im Jahr registriert, die entsprechend auffällig waren. Zum Vergleich: Im Jahr 2011 lag der Mittelwert bei knapp 3.800 Fällen.

Auch die „Blauen Engel“ der Karlsruher Bahnhofsmission bestätigen diesen Trend. „Es kommen mehr Betroffene zu uns – manche sind verwirrt, manche fallen aus dem Hilfesystem heraus, manche haben Krankheitsbilder, die wir nicht kennen“, beschreibt Mitarbeiterin Rodica Bufan diese Gruppe der Hilfesuchen, die sie und ihre Kolleginnen mitunter in heikle Situationen bringen: „Wir haben auch festgestellt, dass die Aggressivität der Leute gestiegen ist.“ Manchmal müsse dann Sicherheitspersonal und Polizei hinzugezogen werden. Vor allem aber bemüht sich die Bahnhofmission, den Kontakt zu Fachstellen herzustellen, die den Menschen in seelischer Not helfen.

Manche fühlen sich verfolgt und benachteiligt

In der Einrichtung in Mannheim sind labile Menschen ebenfalls ein Thema, wie Leiterin Birgit Fischer sagt: „Manche treten sehr aggressiv auf, andere wirken depressiv und sitzen in sich gekehrt in der Ecke.“ Die einen verbreiteten Verschwörungstheorien, andere fühlten sich verfolgt oder benachteiligt im Alltag, beschreibt Fischer ihren Eindruck. Die Betroffenen – überwiegend handle es sich um Männer – würden häufig an eine geeignete Fachstelle vermittelt. Laut Fischer sind manche Menschen sehr fordernd, lassen ihrer Frustration freien Lauf, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden.

Oftmals gingen psychische Auffälligkeiten auch mit Suchtkrankheiten einher. „Wir fühlen uns für alle Menschen in schwierigen Lebenslagen zuständig. Egal woher sie kommen“, sagt Birgit Fischer. Etwa zwei Millionen Gäste zählen die etwa 100 Bahnhofsmissionen jedes Jahr in ganz Deutschland.

Besonders gefordert waren die Mitarbeiter vielerorts während der Ankunft vieler geflüchteter Menschen im Jahr 2015 – und in Karlsruhe kümmern sich die Blauen Engel heute noch „täglich“ um die Heimatlosen, wie Bufan berichtet. Denn in Karlsruhe ist die Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) für Geflüchtete untergebracht, permanent gibt es dort eine Fluktuation. Menschen machen sich von dort auf die Reise, weil sie eine neue Unterkunft zugewiesen bekommen. „Wir bringen sie zum Gleis und kümmern uns darum, dass sie in den richtigen Zug einsteigen“, sagt Bufan. „Schon das ist ein Problem, denn viele der Flüchtlinge sprechen eben nur ihre Muttersprache.“

Zu den Stammgästen in der Bahnhofsmission gehören obdachlose und einsame alte Menschen. Die Mehrheit sei Männer. „Aber in letzter Zeit kommen mehr Frauen als früher“, beobachtet Bufan. Welche Sorgen und Nöte sie in die Bahnhofsmission treiben? Da bleibt manches unklar und ungesagt. „Wir stellen keine Fragen, wir bedrängen niemanden“, sagt die Karlsruher Mitarbeiterin der Bahnhofsmission.

„Nur wenn die Menschen von alleine erzählen, erfahren wir von ihren Problemen.“ Klar ist aber: „Es sind Frauen in prekären Situationen, denen das Geld nicht für einen Kaffee reicht oder die das Bedürfnis haben, mit anderen Menschen zusammen zu sein.“ Bufans Mannheimer Kollegin Fischer stellt fest: „Gerade in der dunklen Jahreszeit suchen Menschen Schutz vor Kälte und Tristesse in der Bahnhofsmission.“

„Bei Zugausfällen sind viele Reisende hilflos“

Kinder, die einen Zug verpasst haben, gehören ebenso zum Alltag der Bahnhofsengel wie reisende Senioren, die beim Umsteigen auf eine helfende Hand angewiesen sind. Selbst um die Reiseplanung bei einem Zugausfall oder um die Vermittlung einer Unterkunft kümmern sich die Frauen und Männer, die das Logo der Bahnhofsmission auf ihren blauen Westen tragen. „Viele Menschen sind schlicht hilflos, wenn etwas auf der Reise schief geht“, sagt Fischer. Aber der kostenfreie Service ist auch für jene Besucher gedacht, die soziale oder persönliche Probleme haben und daher besonders schutzbedürftig sind. So bieten die Helfer etwa Obdachlosen und Suchtkranken einen warmen Platz, empfehlen ihnen Kleiderkammern, Wohnheime oder Beratungsstellen.

Woher die gestiegene Zahl der psychisch angeschlagenen Zufluchtsuchenden in der Bahnhofsmission rührt? „Es scheint so, als würden vor allem einsame Menschen unter psychischen Erkrankungen leiden“, so Klaus-Dieter Kottnik. Dies sei aber nur eine Vermutung. Welche Gründe tatsächlich den Anstieg beförderten, sei noch unklar, sagt der evangelische Theologe.