Mentrup bisher noch einziger Kandidat für Karlsruher Oberbürgermeisterwahl

Ullrich Eidenmüller ist ein alter Fahrensmann der Kommunalpolitik. Der einstige liberale Bürgermeister hat schon so manche Konkurrenz durchgefochten, etwa als er 1998 als OB-Kandidat antrat und respektable 24 Prozent einfuhr. Damals machte Heinz Fenrich (CDU) das Rennen. Dieses Mal fehlt es Eidenmüller an Konkurrenz im politischen Angebot.

Mit Sorge blickt er auf den Nikolaustag. Noch sechs Monate sind es bis zur Oberbürgermeisterwahl am 6. Dezember – und bisher steht nur Amtsinhaber Frank Mentrup (SPD), der auch und wie bereits 2012 von den Grünen unterstützt wird, als Kandidat fest. Im bürgerlichen Lager steigt der Druck, einen Gegenkandidaten oder eine Gegenkandidatin zu präsentieren.

„Für das demokratische Gefüge der Stadt wäre es nicht gut, wenn Mentrup der einzige Kandidat bliebe, eventuell nur herausgefordert von einem Bewerber von Rechtsaußen“, so Eidenmüllers Sorge, die auch andere Akteure in der Kommunalpolitik teilen. Vor allem die CDU unter der Führung von Ingo Wellenreuther – einst 2012 im OB-Wahlkampf unterlegen – hat klar gemacht, eine Alternative zu Mentrup aufbieten zu wollen und hat dies mit einer klaren Kritik an Mentrups Amtsführung und Defiziten in der Stadt verbunden.

Kein Interesse aus Region für Oberbürgermeisterwahl

Doch Hoffnungsträger der CDU in der Region wie etwa Rheinstettens OB Sebastian Schrempp oder der Europapolitiker Daniel Caspary stehen nicht zur Verfügung, wie sie gegenüber den BNN erklären. Auch der FDP-Kreisvorsitzende Hendrik Dörr hat betont, über einen eigenen Kandidaten nachzudenken, die Liberalen sind zudem für die Unterstützung eines CDU-Bewerbers offen.

Fakt ist nun: Sowohl CDU wie FDP haben nach BNN-Informationen noch niemanden. Fakt ist auch, dass potenzielle Kandidaten der CDU und der FDP in Karlsruhe nicht die Bude einrennen.

Mentrup gilt als relativ fest im Sattel sitzend, ein Wahlkampf ist teuer und die Fallhöhe fürs Image hoch. Bei den hiesigen Grünen wollte bekanntlich ebenfalls niemand den Amtsinhaber herausfordern, auch die Staatssekretärin Gisela Splett nicht, mit der mancher Grüne rechnete.

„Wir führen Gespräche, aber natürlich hinter verschlossenen Türen“, so der CDU-Kreisvorsitzende Ingo Wellenreuther gegenüber den BNN. Dass die Suche nicht einfach ist, verschweigt er nicht. Die Personaldecke der Union im Land ist dünner als in früheren Jahrzehnten. „Der Kandidat oder die Kandidatin muss geeignet sein – und er muss auch bereit sein.“

Auch er schließt einen gemeinsamen Kandidaten mit den Liberalen und anderen Gruppierungen nicht aus. Wellenreuther wie der FDP-Kreisvorsitzende Dörr bestätigen, dass sie einen ersten gemeinsamen Gesprächstermin hatten und einen zweiten planen. Und beide betonen, dass am Ende der Sommerferien die Suche ein Ergebnis gebracht haben muss, wenn man noch erfolgversprechend antreten will. „Wer im September das Rennen startet, hat noch gute Chancen. Wenn wir aber alle bis September warten, haben wir ein Problem“, so Dörr.

Er selbst sondiert potenzielle Bewerber, hat einen Blick auf die Mitglieder der FDP-Landtagsfraktion. So steht er etwa im Kontakt mit der Stuttgarter Landtagsabgeordneten Gabriele Reich-Gutjahr. Die Volkswirtin und Unternehmerin hat den Liberalen zumindest noch nicht konkret abgesagt, so wie andere Landtagsabgeordnete es bereits taten. Natürlich gibt es Namen, die innerhalb der Karlsruher CDU gehandelt werden. Zwei schieden allerdings schon früh aus.

Stadträtin Rahsan Dogan, der Ambitionen nachgesagt wurden, strebt in den Landtag, Staatssekretärin Katrin Schütz will ihre Niederlage 2016 wettmachen und wieder Landtagskandidatin werden, OB-Ambitionen hat sie nie erkennen lassen.

Caspary sieht „Defizite“ in Karlsruhe

Wenn man mit Christdemokraten spricht, wen sie sich als Kandidaten erhoffen, fallen zwei prominentere Namen. Das ist der Europapolitiker und CDU-Landesvize Daniel Caspary aus Weingarten – sowie Sebastian Schrempp, junger und 2015 wiedergewählter OB von Rheinstetten. Ingo Wellenreuther schweigt zu konkreten Namen und verweist auf die besagten „verschlossenen Türen“.

Daniel Caspary, auf die Hoffnungen angesprochen, weist Absichten zurück. „Darüber habe ich nie nachgedacht.“ Er freue ihn zwar, dass sein Name falle, aber er sei mit Europa und Berlin beschäftigt. „Ich bin glücklich mit dem, was ich mache.“

Wenn er aber auf die Karlsruher Kommunalpolitik schaue, erkenne er viele Defizite, für die der amtierende OB die Verantwortung trage. Er macht der Karlsruher CDU Mut: Die Tatsache, dass die Grünen keinen eigenen Kandidaten haben, erhöhe eher die Chancen des bürgerlichen Lagers. Und Sebastian Schrempp aus der Nachbarstadt? Er bestätigt, dass ihn Parteimitglieder aus Karlsruhe auf eine Kandidatur angesprochen haben. „Das schmeichelt einem sicherlich.“

Es habe keine offizielle Anfrage gegeben. Doch er macht klar, dass er seinen Platz auch in den kommenden Jahren in Rheinstetten sieht. „Hier bin ich verwurzelt, hier werde ich nicht nur als Amtsperson, sondern auch als Sebastian angesehen,“ sagt er pointiert. In Rheinstetten habe er, zumal als Familienvater, eine Mischung, die er nie freiwillig aufgeben würde.

Hintergrund

Als im Dezember 2012 der Sozialdemokrat Frank Mentrup, Staatssekretär der damaligen grün-roten Landesregierung und Landtagsabgeordneter, zum OB gewählt wurde, beendete dies eine jahrzehntelange Dominanz der CDU auf dem Chefsessel im Karlsruher Rathaus. Im März 2013 trat er sein Amt an. Mentrup, der neben der SPD auch von den Grünen, der Karlsruher Liste und den Piraten unterstützt wurde, erreichte schon im ersten Wahlgang 55,2 Prozent, Ingo Wellenreuther (CDU) kam auf 35,4 Prozent. Daneben kandidierten 2012 auch noch die Stadträte Friedemann Kalmbach, Jürgen Wenzel und Niko Fostiropoulos, sie erreichten aber jeweils nur wenige Prozente. Außerdem gab es weitere No-Name-Bewerber, die nur wenige Stimmen holten.

Vor Mentrup gab es drei christdemokratische Oberbürgermeister, nämlich Otto Dullenkopf (1970 bis 1986), Gerhard Seiler (1986 bis 1998) und Heinz Fenrich (1998 bis 2013). Dullenkopf hatte seinerseits die jahrzehntelange Dominanz von Sozialdemokraten auf dem Karlsruher OB-Sessel beendet. Von 1948 bis 1952 hatte Friedrich Töpper (SPD) amtiert, auf ihn folgte der Sozialdemokrat Günther Klotz, der das Amt von 1952 bis 1970 innehatte.