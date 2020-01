Messerattacke in Karlsruher Kanzlei: 26-Jähriger ist voll schuldfähig

Anzeige

Wegen versuchten Totschlags muss sich ein 26 Jahre alter Mann aus Karlsruhe vor dem Landgericht verantworten. Am Dienstag will die Strafkammer das Urteil verkünden.

Bei der Messerattacke auf den Onkel seiner Lebensgefährtin legte ein 26 Jahre alter Mann keine Anzeichen für eine verminderte Steuerungsfähigkeit an den Tag. Das stellte die psychiatrische Sachverständige Andrea Hamann am Freitag bei der Präsentation ihres Gutachtens im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Karlsruhe klar. Die Voraussetzungen für die gerichtliche Anordnung eines therapeutischen Entzugs sah Hamann ebenfalls nicht gegeben.

Entzug alleine kann Straftaten nicht verhindern

Der 26-Jährige erfülle mit seiner regelmäßigen Trinkerei zwar einige der diagnostischen Kriterien für eine Alkoholabhängigkeit. Allerdings könne der mehrfach vorbestrafte Mann alleine durch einen Entzug auch künftig nicht vom Begehen von Straftaten abgehalten werden.

Nach eigenen Angaben hatte der Angeklagte am Morgen des 31. Mai 2019 eine Flasche Bier und einen Wodka-Orange getrunken. Gegen 12.15 betrat der 26-Jährige dann die Anwaltskanzlei in der Südweststadt, griff den 46-Jährigen ohne Vorwarnung mit einem Messer an und ergriff nach etwa zwei Minuten die Flucht. Fünf Tage später wurde der 26-Jährige verhaftet. Seither sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Angeklagt wegen versuchten Totschlags

Angeklagt ist er wegen versuchten Totschlags und Körperverletzung. Am Dienstag sollen Staatsanwaltschaft und Verteidigung plädieren. Anschließend will der Vorsitzende Richter Leonhard Schmidt das Urteil verkünden.

Hat Opfer Schwere der Verletzungen vorgetäuscht?

Die Verletzungen des 46-Jährigen waren offenbar weit weniger schlimm als von ihm selbst angegeben. Das betonte Rechtsmedizinerin Kirsten Marion Stein in ihrem Gutachten. Für ein durch einen Faustschlag des 26-Jährigen verursachtes mögliches Schädel-Hirn-Trauma habe sie beim gründlichen Studium der Akten keine typischen Anzeichen wie Übelkeit, Kopfschmerzen oder kurze Bewusstlosigkeit gefunden, so Stein. Die Prellungen am Oberkörper seien höchstwahrscheinlich Folgen des Sturzes hinter den Schreibtisch. Dass der Angeklagte wegen seiner Schnittverletzung an der rechten Hand bis heute eine Schiene trage, ist laut Stein aus medizinischer Sicht ebenfalls nicht nachvollziehbar.