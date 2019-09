Messstationen liefern genaue Daten – müssen aber regelmäßig überprüft werden

Anzeige

Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) betreibt Messnetze für Luft, Wasser, Boden und Radioaktivität. Damit diese Messnetze verlässliche Daten liefern, werden sie von den Mitarbeitern der LUBW regelmäßig überprüft.

Wenn alles Stricke reißen, oder wohl besser, wenn der Datentransfer nicht mehr funktioniert, bleibt Kassandra Karger nur eins übrig: sich ins Auto setzen und hinfahren, um das Problem vor Ort zu lösen. Da können schon mal gut 200 Kilometer Hin- und anschließend 200 Kilometer Rückfahrt zusammenkommen.

Zum Beispiel, wenn die Mitarbeiterin der LUBW von Karlsruhe nach Bad Säckingen fahren muss. Dort und an weiteren 54 Standorten sind Messpunkte für die Erfassung von Niederschlägen eingerichtet. Die 23-jährige Umwelttechnikerin betreut das Niederschlagsmessnetz und ist dafür zuständig, dass es funktioniert.

„Medienübergreifenden Umweltbeobachtung“

Neben diesem Messnetz betreibt die LUBW landesweit solche Netze für Luft, Wasser, Boden und Radioaktivität.

Von einer „medienübergreifenden Umweltbeobachtung“ spricht in diesem Zusammenhang Werner Altkofer, Leiter der LUBW-Abteilung 6 Messtechnik und Analytik mit Sitz in Karlsruhe. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Klimawandels spielt die Datenerfassung und deren Aus- und Bewertung eine immense Rolle. Dazu gehört eben auch die Erfassung der Niederschlagsmengen.

Messdaten im Zehn-Minuten-Takt

Die Arbeit von Kassandra Karger verdeutlicht, wie wichtig solche Netze sind, zumal dadurch Vergleichswerte über die Jahre gesehen mehr als nur Hinweise auf klimatische Veränderungen sein können. Im Zehn-Minuten-Takt laufen die Messdaten auf dem Rechner von Karger ein.

Der Niederschlag werde in einem Behältnis von rund 30 Litern aufgenommen, berichtet die junge Frau, die in Karlsruhe an der Dualen Hochschule den Studiengang Sicherheitswesen belegte. Beim Dualen Studium erfolgt das Lernen abwechselnd an der Hochschule beziehungsweise dem „Ausbildungsbetrieb“, in diesem Fall war das für die 23-Jährige die LUBW.

Mit den Daten wird Hochwasser vorhergesagt

Besagtes Behältnis ist unmittelbar mit einem Rechnersystem verbunden – mit einem Datensammler und einem (digitalen) Übertragungsmodul. Abgesehen von den damit ermittelten Vergleichswerten werden laut Karger die Daten direkt an die Hochwasserschutzzentrale Baden-Württemberg (HVZ) weitergeleitet.

Dieses Datenmaterial fließt in die Berechnungen für Niedrigwasser, vor allem aber in die Vorhersagen für Hochwasser ein: Wann, in welchem Zeitraum und wo ist mit welchen Pegelständen zu rechnen.

„Dafür brauchen wir exakte Niederschlagswerte“, sagt Karger. Ein Messpunkt reicht dafür nicht aus. Um tragfähige Vorausberechnungen zu gewährleisten, sind entsprechend viele Messpunkte notwendig.

Kassandra Karger kontrolliert Messpunkte

Wenn ein Messpunkt keine Messergebnisse mehr liefert, versucht Karger zunächst am Rechner, den Grund dafür zu ermitteln. „Das können zum Beispiel Probleme mit der Übertragung sein. Oder vielleicht stimmt was mit dem Auffangbehälter nicht“, erklärt sie weiter.

Den meisten Messpunkten sind „Beobachter“ zugeteilt, die nach Bedarf beim fehlerhaften Messpunkt grob nach dem Rechten schauen können. Finden sie nichts, muss Kassandra Karger raus. Mit Laptop und Ersatzteilen bewaffnet fährt sie dann zum jeweiligen Messpunkt. Etwa ein Drittel ihrer Arbeit verbringt sie im „Außendienst“, um das Messnetz am Laufen zu halten.

LUBW entlarvt Dieselfahrzeuge

Ähnlich funktionieren die anderen Messnetze. Und dass sie ihrer Aufgabe gerecht werden, verdeutlicht Altkofer am Beispiel der Luftmessung. Bevor der „Dieselskandal“ die Republik heimsuchte, stellte nach Auskunft des Abteilungsleiters die LUBW mit Blick auf die Dieselfahrzeuge fest, dass da was nicht stimmen könne.

Im Realbetrieb, fasst Altkofer die Messergebnisse zusammen, komme aus den Dieselfahrzeugen mehr heraus, als es die Hersteller angegeben hätten. Eigentlich müsste es weniger sein. Zwar konnte die LUBW anhand ihrer Messergebnisse zeigen, das da was nicht stimme. An was es lag, wusste zu diesem Zeitpunkt aber niemand – Stichwort: „Abschaltsofware“.

LUBW ist nicht politisch

Politisch darf die LUBW übrigens nicht handeln. Sie misst, wertet aus und berät. „Der Landesregierung sowie der Umwelt- und Naturschutzverwaltung in Baden-Württemberg stehen wir beratend und unterstützend zur Seite“, heißt es dazu auf der Homepage der LUBW.

Zudem stellt die Landesanstalt etliche ihrer Daten aktuell der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Was sich auf der LUBW-Homepage findet, ist mitunter höchst interessant. Und genau dazu trägt auch Kassandra Karger, die Frau über das Niederschlagsmessnetz, ihren Teil bei.

Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg

An fünf Standorten, drei davon befinden sich in Karlsruhe, arbeiten rund 550 Menschen für die LUBW. Die Landesanstalt ist eine selbstständige Anstalt des öffentlichen Rechts – gleichzeitig aber auch eine staatliche Einrichtung.

Sie betreibt mehrere Messnetze und eigene Labore. Zu den Arbeitsthemen, verbunden mit entsprechenden (Daten-) Erhebungen, Untersuchungen und Auswertungen, gehören unter anderem Abfall- und Kreislaufwirtschaft, erneuerbare Energien, Natur und Landschaft, Boden, Radioaktivität, Marktüberwachung, Wasser und Umweltforschung.

Zuletzt wurde der Name der LUBW in „Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg“ geändert. Die Änderungen traten mit Wirkung vom 1. Dezember 2017 in Kraft. Das bisherige Kürzel LUBW wird beibehalten.