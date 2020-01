Mildert ein Meldeportal die Karlsruher Wohnungsnot?

Anzeige

Dauerhaft heruntergelassene Rollläden, kein Name am Klingelschild: Die Linken im Gemeinderat wünschen sich ein Portal, über das Bürger leerstehende Wohnungen an die Stadt melden können. Mit so einem Kataster will die Fraktion der Wohnungsnot entgegenwirken.

Die Linken-Stadträte sprechen sich zudem für ein Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum aus. Gemeint ist beispielsweise eine dauerhafte Nutzung als Ferienwohnung.

Debatte über Wohnungsnot

Am Dienstag, 14. Januar, wird im Hauptausschuss über den Vorstoß diskutiert, dem die Verwaltung skeptisch gegenübersteht – auch wenn andere Städte diesen Weg bereits gehen. Konstanz, Stuttgart und Heidelberg etwa haben Satzungen im Kampf gegen die Zweckentfremdung erlassen.

Bis zu drei Stellen wurden dafür jeweils geschaffen. Die Karlsruher Verwaltung meint: „Die Erfolgsquote ist zumindest bei diesem Personaleinsatz ausbaufähig.“

Denunzierung Tür und Tor geöffnet

Auch mit einem Meldeportal will sich das Rathaus nicht anfreunden. „Denunzierungen sind Tür und Tor geöffnet“, heißt es in der Vorlage. Und oft würde nur vermeintlicher Leerstand beziehungsweise eine Zweckentfremdung gemeldet.

Das Thema Ferienwohnungen spiele ohnehin im Vergleich eine geringere Rolle. In Konstanz sind 1,18 Prozent für Touristen reserviert. Karlsruhe kam 2011 auf 0,1 Prozent.

Urteil steht noch aus

Eine stichprobenartige Recherche habe ergeben, dass sich trotz Portalen wie Airbnb die Zahl auch 2018 nicht signifikant verändert habe, so die Stadt – die verspricht: Man werde den Markt weiter im Auge behalten.

Allerdings gilt: Ferienwohnungen, die bei Erlass einer entsprechenden Verordnung schon legal bestehen, haben Bestandsschutz. Und gerade mit Blick auf Onlineportale steht ein wegweisendes Urteil über deren Auskunftspflicht ohnehin noch aus.

Leerstand als Basis für Wohnungswechsel

Bezüglich des Leerstandes gibt es in Karlsruhe Daten aus dem Zensus 2011. Dabei kam man auf eine Quote von 2,3 Prozent – die die Verwaltung für überhöht hält. Mitgezählt worden seien auch Objekte, die aufgrund eines Mieterwechsels kurzfristig frei waren.

„Um in einem ausgeglichenen Wohnungsmarkt überhaupt Wohnungswechsel zu ermöglichen, geht man in Fachkreisen von einer notwendigen Leerstandsquote von drei Prozent aus“, heißt es im Rathaus.

Wohnraumakquise ist Erfolg

Dort verweist man in der von den Linken angestoßenen Debatte auf Erfolge der Wohnraumakquise. Private Vermieter geben der Stadt ein Belegrecht, erhalten dafür Mietausfallgarantien und bei Bedarf Hilfe bei der Renovierung.

Seit 2005 wurden so für rund 2.000 Menschen 800 – oft zuvor lange leer stehende – Wohnungen erschlossen. Nach wie vor finden die Mitarbeiter weitere Objekte. Und inzwischen wird dieses Karlsruher Modell bundes- und sogar europaweit kopiert.