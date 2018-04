Minister besucht Hartz-IV-Empfängerin

Auf einen großen Medienrummel und eine Demonstration in der Karlsruher Innenstadt folgte ein sehr kurzer Auftritt des Bundesministers: Jens Spahn huschte an Fotografen und Kamerateams recht wortkarg vorbei, als er am Samstagmittag zu dem „Geheimtreffen“ mit der Sozialhilfeempfängerin Sandra Schlensog in der Karlsruher Weststadt eintraf. In der Privatwohnung der alleinerziehenden Mutter in der Yorckstraße tauschte sich der CDU-Bundesgesundheitsminister mehr als eine Stunde lang in einem persönlichen Gespräch mit seiner inzwischen bundesweit bekannten Kritikerin aus.

„Hartz IV bedeutet nicht Armut“ hatte Spahn gesagt – und sich damit auch die Wut von Sandra Schlensog zugezogen. Sie forderte den CDU-Politiker öffentlich auf, doch selbst einmal einen Monat lang von 416 Euro zu leben. Und sie sammelte mehr als 200 000 Unterschriften gegen Spahn in einer Internet-Petition. „Wer sagt, dass Hartz IV keine Armut bedeutet, der hat sie noch nie erlebt. Schämen Sie sich, Herr Spahn“, erklärte Schlensog auch am Samstagmorgen bei der Demonstration gegen das deutsche Sozialhilfe-System. Da war Spahn selbst aber noch nicht anwesend. Beim Eintreffen des Ministers gab es dann nur eine kurze Begrüßung vor der Haustür, ein kurzes Händeschütteln. Was der Spahn und Schlensog miteinander besprachen, blieb hinter verschlossenen Türen. „Es war ein gutes Gespräch“, meinte Spahn nach seinem Besuch, ehe er sofort in den Dienstwagen stieg und entschwand. Zufriedenheit demonstrierte auch Schlensogs Berater, der frühere Grünen-Aktivist Jörg Rupp: „Er hat viel mitgenommen“, meinte er über Spahn.