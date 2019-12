Stau wegen brennendem Lkw auf der A5 bei Karlsruhe in Richtung Frankfurt

Anzeige

Ein Lkw brennt am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr auf der A5 von Karlsruhe in Richtung Frankfurt kurz nach dem Dreieck Karlsruhe. Zunächst meldet die Polizei Karlsruhe Explosionsgefahr. Kurz darauf gibt eine Pressesprecherin der Polizei Entwarnung. Fahrer auf der A5 in Richtung Frankfurt müssen mit Stau rechnen.

Vermutlich seien Gasflaschen im brennenden Fahrzeug gewesen, diese wurden sichergestellt. Kurzzeitig war die Autobahn in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Fahrtrichtung Süd ist mittlerweile wieder frei. In Richtung Norden ist eine Fahrspur freigegeben. Diese könne allerdings im Laufe der Bergung erneut gesperrt werden, heißt es von der Pressestelle der Polizei.

Nach BNN-Informationen soll es bereits zu mehreren kleinen Explosionen gekommen sein. Dies konnte die Polizei aktuell nicht bestätigen. Der Verkehr in Richtung Frankfurt staut sich über mehrere Kilometer, auch die Umleitungsstrecken sind überlastet.

Umweltamt ist verständigt

Wie die Pressesprecherin weiter mitteilt, ist ein Kran an der Bergung beteiligt. Da der Lkw mit Bitumen beladen ist, wurde das Umweltamt verständigt. Die Feuerwehr und acht Streifen der Polizei sind im Einsatz. Ob es Verletzte gibt ist bislang nicht bekannt.

Bitumen wird bei der Aufbereitung von Erdölen gewonnen. Es wird zum Beispiel im Straßenbau oder zur Abdichtung eingesetzt.

Der Artikel wird aktualisiert.

BNN