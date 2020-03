Mit dem digitalen Bürgerbüro ist Karlsruhe landesweit Vorreiter

Anzeige

Ob morgens oder mittags: Wer beim Gang ins Rathaus im Erdgeschoss im digitalen Bürgerbüro reinschaut, erlebt dort meist gähnende Leere. Dennoch sieht die Stadt in dem Angebot einen Mehrwert für die Bürger – und vor allem die Chance, die neuen Angebote zu testen.

Das im April 2019 gestartete digitale Bürgerbüro ist als Reallabor gedacht, mit dem Karlsruhe landesweit eine Vorreiterrolle einnimmt. Das Online-Zugangsgesetz sieht vor, bis zum Jahr 2022 alle Verwaltungsdienstleistungen digital anzubieten.

Führungszeugnis und Flensburger Punktestand

Karlsruhe reagierte und verwandelte das einstige Bürgerbüro Mitte in ein digitales Bürgerbüro. Dort können Besucher aktuell beispielsweise online ihre Punkte in Flensburg einsehen oder ein Führungszeugnis beantragen. Es gibt zudem Einlesegeräte, die nicht in jedem Haushalt vorhanden sind.

Doch nach knapp einem Jahr ist auch klar: Obwohl bislang zu wenige Prozesse online angeboten werden können, erfüllt keines der Terminals die Ansprüche der Stadt. Dies räumt die Verwaltung auf eine Anfrage der FDP-Gemeinderatsfraktion hin ein. Im Laufe des Jahres werde die teilweise gemietete Technik ausgetauscht.

Bürger werden befragt

Um zukünftig eine aussagekräftige Rückmeldung zu den tatsächlichen Nutzungen zu erhalten, will das Ordnungs- und Bürgeramt zudem ein Umfrage-Terminal beschaffen: An dem werden die Bürger aufgefordert werden, Anregungen, Ideen und Erfahrungen mitzuteilen, welche dann in der Weiterentwicklung der digitalen Services berücksichtigt werden können, heißt es in der Stellungnahme des Rathauses.

Zahlen, wie viele Nutzer was im digitalen Bürgerbüro tun, gibt es aktuell nicht. Doch die Verwaltung ist sicher: „Durch die Weiterentwicklung und Implementierung neuer Prozesse kann das Leistungsspektrum des digitalen Bürgerbüros stetig erweitert werden und hierdurch einen immer größer werdenden Mehrwert für alle Bürger bieten.“

Bund und Land müssen liefern

Dabei ist Karlsruhe auch auf Bund und Land angewiesen – und steht mitunter im Regen: Wie die Verwaltung darlegt, konnten bundesweit bekannt gemachte Termine des Rechenzentrums ITEOS nicht gehalten werden. Dies gilt zum Beispiel für die Möglichkeit, online Fahrzeuge an-, ab- und umzumelden, die seit Oktober 2019 hätte realisiert sein sollen, bis heute aber nicht umgesetzt sei.

Das Karlsruher digitale Bürgerbüro soll den klassischen Bürgerservice nicht ersetzen. Dies betont der zuständige Bürgermeister Albert Käuflein stets. Es handle sich um eine Säule. Die bisherigen Bürgerbüros sollen weiter bestehen. Zudem gibt es die 115 als Auskunftshotline.