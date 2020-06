Anzeige

Am 10. Juni 1995 hat Regina Halmich in Karlsruhe Sportgeschichte geschrieben: In der Europahalle gewann sie als erste deutsche Frau einen WM-Titel im Boxen. Gerne hätte die Karlsruherin ihre Erinnerungen daran 25 Jahre später mit ihrem Mentor Jürgen Lutz, dem Gym-Betreiber aus Daxlanden, geteilt. Doch das ist nicht möglich.

Dankbarkeit klingt wie Regina Halmich jetzt. Gerührt erzählt sie, wie gerne sie die Erinnerung an ihre Geburtsstunde als Box-Pionierin an diesem Mittwoch mit dem Mann geteilt hätte, der mit ihr „Geschichte“ schrieb. Ihre Geschichte.

„Es ist das erste Jubiläum, bei dem mein Trainer Jürgen Lutz fehlt. Er wäre auch stolz und wird wahrscheinlich mit mir den Kampf nochmal durchgehen“, sagt die 43-Jährige. Vor einem Jahr erlag der Förderer einem Herzleiden. „Nicht nur ich war Vorreiter für das Frauenboxen, er war es auch.“

Auf Lutz, dem Gym-Betreiber aus Daxlanden, hatte der Druck am 10. Juni 1995 vor Halmichs Kampf gegen die US-Amerikanerin Kim Messer ähnlich schwer gelastet wie auf seinem damals 18 Jahre alten Schützling.

Auch interessant: Karlsruher Jubilarin Regina Halmich: „Henry Maske des Frauenboxens“

„Wir standen beide mit dem Rücken zur Wand und wussten, wenn es ein zweites Mal nicht funktioniert, dann war es das auch“, erinnert sich die in Berlin lebende Halmich an die Vorgeschichte zum Schlagabtausch vor genau 25 Jahren, in dem es in Karlsruhes Europahalle um den WM-Titel nach Version der World International Boxing Federation ging.

Für Regina Halmich ging es beim WM-Kampf in Karlsruhe um alles

Für Halmich ging es schon um alles. Und sie gewann alles – nach Punkten. In den zwölf Jahren danach sollte sie in 55 WM-Kämpfen ungeschlagen bleiben.

2007 verließ die gelernte Rechtsanwaltsgehilfin den Ring der dm-Arena mit einem umstrittenen Unentschieden gegen Hagar Shmoulefeld Finer – für immer. Alleine das Paar Box-Handschuhe aus jenem letzten Fight hängt bei Halmich an der Wand. Dasjenige, mit dem ihr Aufstieg zum „One Million Dollar Baby“ begann, überließ sie dem Deutsche Boxmuseum.

Was waren das nicht für Totschläger: Acht-Unzen-Reyes-Handschuhe, mit Rosshaar gefüllt, heute verboten. „Von sechs Frauenboxkämpfen endeten vier durch k.o.“, erinnert sich Halmich. Ihr selbst war es zwei Monate vor dem Messer-Fight im Aladdin Hotel nicht besser ergangen. Ihre WM-Premiere gegen Yvonne Trevino: eine schmerzhafte Lektion. An den Bildern von Halmichs blutverschmiertem Gesicht arbeiteten sich heimische Medien ab.

Einige dachten, ich zerbreche an der Niederlage in Las Vegas. Das Gegenteil ist passiert. Regina Halmich

Als Lutz bekanntgab, dass die 1,60 Meter große Halmich vom Super-Fliegengewicht ins höhere Fliegengewicht wechseln und Messer fordern würde, die im Jahr davor Trevino bezwungen hatte, hielt ihn mancher für größenwahnsinnig.

„Einige dachten, ich zerbreche an der Niederlage in Las Vegas. Das Gegenteil ist passiert. Ich habe eine unglaubliche Kraft daraus gezogen und gedacht: ‚Euch zeige ich es.‘“ Oft genug wähnte sich Halmich allein unter Machos. „Man hat mir am Anfang immer das Gefühl gegeben, dass ich etwas Unanständiges tue“, erinnert sie sich – auch an Grenzüberschreitungen von Journalisten. „Ob ich mich überhaupt sexy fühle? Wie das mit meiner Brust sei und wie, wenn ich meine Tage habe? Ganz unangenehme Fragen, wie sie sich ein Mann nie hätte anhören müssen“, zählt sie auf.

Regina Halmich brach Stefan Raab die Nase

Später brach sie Stefan Raab das Nasenbein, zeigte ihre weibliche Seite in Männermagazinen und landete auch nach dem Boxen Volltreffer. Heute bezeichnet sich Halmich als „erfolgreiche Unternehmerin“, gebucht fürs Fernsehen, Motivationsvorträge, Co-Moderationen, und, und, und.

Sie habe offenbar vieles richtig gemacht, sagt sie. „Aber im Prinzip ist es egal, was ich mache. Mein Name wird immer mit dem Boxen verbunden bleiben.“