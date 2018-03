Mit einem Lächeln im Finale der „Miss Germany“-Wahl

Spannung vor dem Finale in Rust

Die Vorbereitungen zur Wahl der „Miss Germany“ sind abgeschlossen: Nach einem zehn Tage dauernden Trainingscamp auf der spanischen Insel Fuerteventura bereiteten sich die 22 Finalistinnen zuletzt in Rust auf das große Finale im Europa-Park vor.

Das Training auf der Bühne sollte helfen, den jungen Frauen im Alter von 16 bis 28 Jahren ein sicheres Auftreten zu geben. Die Wahl ist an diesem Samstag (24. Februar) im Europa-Park.

„Miss Internet“ ist in Karlsruhe aufgewachsen

Unter den Finalistinnen ist auch eine junge Frau, die in Karlsruhe das Licht der Welt erblickte. Tamar Morali qualifizierte sich als „Miss Internet“ für das Miss-Wahl-Finale. Sie ist die erste deutsch-jüdische Kandidatin bei diesem Wettbewerb.

Verantwortung auch für andere übernehmen

„Mit jungen 17 Jahren bin ich nach Tel Aviv in Israel gezogen und habe dort mein freiwilliges soziales Jahr verbracht“, wird die 21-Jährige auf der Homepage der Miss Germany Corporation zitiert. Anlass sei gewesen, „mich selbst zu finden, mich zu entwickeln, Erfahrungen zu sammeln, vor allem aber auch Verantwortung zu übernehmen – nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere“, erläutert die Finalistin, die inzwischen Kommunikation, Marketing und Business an der IDC International School in Herzliya bei Tel Aviv studiert.

Doris Schmidts aus Karlsruhe gewann 2009

Sie selbst sehe sich als einen optimistischen Menschen, „der immer ein Lächeln im Gesicht hat“. Sehr großen Wert legt Tamar Morali zudem auf Natürlichkeit. Mit Doris Schmidts wurde bereits im Jahr 2009 eine Karlsruherin zu schönsten Frau Deutschlands gekürt.

Miss-Wahl gibt es seit 1927

„Miss Germany“ ist den Veranstaltern zufolge der älteste Schönheitswettbewerb in Deutschland, es gibt ihn seit 1927. Im Vorfeld hatten sich in deutschlandweit 137 Vorentscheiden insgesamt 5 263 Frauen beworben, sagte Organisator Max Klemmer.

Im Finale präsentieren sich die Teilnehmerinnen im Abendkleid und in Bademode einer Jury. Dieser gehören unter anderem das Transgender-Model Giuliana Farfalla („Germany’s Next Topmodel“), der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, der Schönheitschirurg Werner Mang sowie der Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“, Alphonso Williams, an.

Frauen werden nicht allein auf das Aussehen reduziert“

Vorwürfe, der Schönheitswettbewerb vermittle ein fragwürdiges Frauenbild, wies Klemmer zurück. Die Frauen würden nicht allein auf das Aussehen reduziert. Entscheidend seien vielmehr Auftreten, Ausstrahlung sowie die Persönlichkeit.