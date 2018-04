Ebenerdige Einfahrt an der Rückseite des Hauptbahnhofs, einfach das Vehikel auf die Induktionsschleife schieben, wenn es pfeift, Ticket per Knopfdruck anfordern. Die Schleuse für das Rad geht auf, das Drehkreuz für den Fahrer ist frei. Drinnen ist es heller als draußen ohne Sonnenschein wegen gleißendweißer Wände und des Lichts aus bunten Lampenschirmen. Linien und Kreise in Grün oder Pink, Blau oder Gelb lotsen den Radfahrer zum Abstellplatz, der eine Nummer trägt.

Rückenwind für Speichenstadt

In der Speichenstadt Karlsruhe scheint der Radler in der Gleichberechtigung mit dem Autofahrer zumindest am Hauptbahnhof anzukommen. Die Fahrradstadt Karlsruhe rollt voran: Aus einem Autoparkhaus am Hauptbahnhof hat die städtische Fächer-Gesellschaft die modernste Radstation der Region gemacht. 680 Drahtesel finden jetzt direkt am Südeingang des Hauptbahnhofs einen komfortablen und sicheren Stall.

Extraplätze für Lastenräder

Zusammen mit den 440 Plätzen des Fahrradparkhauses Nord im Oststollen des Bahnhofs gibt es damit 1120 Abstellplätze mit Ständer, unter Dach und hinter einer Sicherheitsschleuse. Der Hauptbahnhof wird damit als Knoten der Multimobilität ausgebaut. Den Pendlern wird das ökologische Bewusstsein gelohnt. Der Umstieg vom Auto aufs Rad wird erleichtert. Ein Radparkplatz für einen Tag in den städtischen Bahnhofsgaragen kostet einen Euro. Für Lastenräder oder Vehikel mit Anhänger gibt es 16 „Sonderstellplätze“.

30-Prozent-Marke anvisiert

Schließlich ist Karlsruhe seit sieben Jahren eine vom Land anerkannte „Fahrradfreundliche Kommune“ und will dies laut Raddezernent Michael Obert unbedingt bleiben. Schließlich wolle man Karlsruhe allmählich von der Autostadt zur Fahrrad- und Fußgängerstadt entwickeln, unterstreicht der Baubürgermeister. Angestrebt werden 30 Prozent Anteil am Stadtverkehr für das Rad, 27 Prozent sind bereits erreicht.

Der gewaltige Umbruch hinterm Hauptbahnhof macht auch diesen schnellen Radwechsel in der Bahnhofsgarage möglich. Als 2017 plötzlich klar wurde, dass der Milliardär Ralph Dommermuth, Chef von United Internet, im Sauseschritt die ewige Brache Hauptbahnhof-Süd bebaut, war die Chance für die Radpolitik da. Der kleine Garagenteil P 3 kann wegen des kommenden Bürohauskomplexes nicht mehr auf vier Rädern angesteuert werden.

Schnelle Umsetzung

Für 620 000 Euro hat die Karlsruher Fächer GmbH ihre Garage umgestaltet – nach fünf Monaten Planung des Büros Tafkal mit Empfehlungen des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) und sechs Monaten Bauzeit ist sie fertig.

Wunderschön

„Wunderschön, dass die Stadt so etwas und so schnell auf die Beine stellt“, schwärmt Karlsruhes ADFC-Vorsitzender Ulrich Eilmann. Er hofft jetzt nur noch, „dass es so etwas auch bald in der Innenstadt gibt“. Schließlich könnten solche Garagen entscheidend für den Umstieg vom Auto aufs Rad sein. Obert weiß, dass ein anhaltender Radboom im Stadtverkehr zu neuen Engpässen bei den Fahrradständern sorgt. Karlsruhe ist eben noch nicht so weit wie Amsterdam, wo die Holländer zu tausenden ihre Räder in mehrstöckigen Terminals abstellen.

Spind mit Steckdose

Ein Parkwächter schaue wie bei den Autos nach dem Rechten, versichert Barbara Rettenmaier von der Karlsruher Fächer. Ein vom Land der fahrradfreundlichen Stadt geschenkter Luftpumpautomat mit Werkzeugset ergänzt den Service. Dazu kommen vorerst 18 Spinde mit E-Bike-Akku-Lademöglichkeit in einem Raum mit Sitzbänken, Spiegel und Waschbecken. Aus der Station führt eine Treppe direkt zum Fußgängertunnel unter den Bahnsteigen.

Die ältere Nordstation sei zu 90 Prozent ausgelastet, erklärt Rettenmaier. Obert rechnet nun mit einem entsprechenden Roll auf die Südstation.

Die Fahrradstation Süd am Hauptbahnhof ist wie die Nordstation 24 Stunden geöffnet. Ein Abstellplatz kostet für einen Tag einen Euro, für eine Woche drei Euro. Für einen Monat sind 8,50 und für ein Jahr 75 Euro zu zahlen.